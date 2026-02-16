El Ayuntamiento de Chiclana arreglará los caminos y calles afectados por el temporal “con la mayor diligencia posible”

El alcalde de la ciudad, José María Román, y la delegada municipal de Mantenimiento Urbano y Energía, Mª Ángeles Martínez Rico, visitaron hoy el camino Hijuela de las Lagunetas, en El Marquesado, donde anunciaron una serie de actuaciones de emergencia vinculada a caminos de interés agrícola, que han quedados afectados tras los diversos temporales que han azotado la provincia de Cádiz. “Se ha realizado un informe destinado a la Junta de Andalucía y, en el caso de Chiclana, estamos hablando de 16 caminos en este caso concreto y un total de 18 kilómetros”, señaló el regidor municipal, para destacar que la valoración de estos desperfectos es de 1,3 millones de euros.

Además, especificó que los daños provocados por las lluvias han sido “brutales” y que esta cifra muestra la gran inversión que “vamos a necesitar para afrontar su arreglo”. Más tarde, concretó que “iremos actuando poco a poco para ir solventado los problemas que han surgido. No obstante, hay que ser consciente de que hay muchos desperfectos en muchos caminos y por toda la ciudad”.

Por este motivo, el alcalde pidió “paciencia a la ciudadanía, porque actuaremos con la mayor diligencia posible, dentro de las posibilidades y de lo que nos confiere la ley en este tipo de casos. El nivel de gasto y de inversiones serán muy altos. Debemos esperar también a las ayudas del Estado, de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz, porque se sumarán a los fondos municipales, para poder abordar una situación tan difícil y compleja como esta”.

José María Román recordó que hay una campaña de aglomerado prevista de dos millones de euros, “que se ha quedado pendiente y esperando, porque con el temporal no se han podido realizar los trabajos. Ahora, hay que aguardar a que todo se seque para poder actuar en estas zonas”.