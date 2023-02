La portavoz de Ciudadanos Chiclana deja el partido y su acta de concejal

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Chiclana, María José Batista, ha anunciado que abandona su partido y entrega el acta de concejal. Según ha explicado en un comunicado, lo hace porque la formación "ha dejado de representar el sentido común y la moderación que caracteriza a un partido de centro moderado".

La concejala había sustituido a José Ángel Quintana en la portavocía del grupo municipal hace siete meses, cuando el hasta entonces líder de Ciudadanos en Chiclana abandonó el partido y pasó a ser concejal no adscrito. La desintegración del partido continúa ahora en la ciudad con la renuncia de Batista, quien cree que "los intereses personales y políticos, especialmente en la dirección provincial y andaluza, han dejado en un segundo plano el interés general de la ciudadanía".

Batista ha esperado a anunciar la dimisión hasta la aprobación de los presupuestos municipales de 2023. En el Pleno sacó pecho de que todas las propuestas de su partido habían sido aceptadas, agradeció la mano tendida del Gobierno municipal y votó a favor. En su comunicado de despedida, ha reconocido que su partido puso trabas a la decisión de apoyar esos presupuestos pese a que eran "buenos para Chiclana", simplemente "porque el actual regidor es de otro color político".

"Me he mantenido en mi cargo de concejala hasta aprobar estos presupuestos municipales en los que hemos conseguido que se incluyan nuestras propuestas de centro", apuntó Batista, quien recordó que "lo importante no es quién propone, sino el qué y para qué" y criticó que Ciudadanos esté siendo absorbido por el Partido Popular (PP). "Soy de centro progresista y no me identifico en absoluto con la política que hace -el PP-", planteó.

Batista llevaba cinco años afiliada a Ciudadanos Chiclana. En ellos asegura haber "antepuesto siempre el interés común de mis vecinos a los intereses partidistas". Ahora, ante el cambio de rumbo de su partido, decide finalizar su etapa como naranja y, "fiel a mis convicciones", renunciar al acta de concejal. "Me voy con la satisfacción de la labor desarrollada estos años. Creo que he conseguido ser útil desde el pequeño rincón que ocupa un concejal en la oposición y posiblemente también habré contribuido a hacerle la vida un poquito más fácil a todos aquellos a los que he podido ayudar", explicó.

La dimisión se hará efectiva en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el próximo lunes 27 de febrero. El único concejal que seguirá en el Grupo será Antonio Estrada.