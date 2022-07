El portavoz de Ciudadanos en Chiclana se da de baja del partido

El portavoz de Ciudadanos en Chiclana, José Ángel Quintana, se dio de baja del partido este lunes. Así lo confirma el propio concejal, que ha solicitado el alta en el grupo mixto como concejal no adscrito.

"El partido no ofrece apoyos desde arriba para trabajar por Chiclana, que es para lo que yo llegué. El partido lleva tiempo pensando más en sus internos que en servir a los demás", explicó Quintana, empresario local y uno de los fundadores de Ciudadanos en el municipio.

El concejal estuvo vinculado desde el primer momento a la puesta en marcha del partido en Chiclana, donde Ciudadanos llegó a ser primera fuerza en las elecciones autonómicas de 2018. En los últimos años había ejercido como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento junto a los otros dos concejales, María José Batista y Antonio Estrada, que han intentado, "sin éxito", disuadir a Quintana de su decisión tras ser informados este mismo lunes. En un comunicado, han agradecido el trabajo durante estos años y le han deseado "todo lo mejor".

"Los compañeros que se quedan son gente fantástica que trabajan por sus poblaciones con las herramientas que nos han dado. Los respeto muchísimo", explicó Quintana, quien se muestra escéptico respecto al proceso de regeneración iniciado por Inés Arrimadas y se considera "más un gestor que un político". "Siempre he pensado como empresario: en dar soluciones sin ideología y que cada problema tenga una forma de afrontarlo. Esa línea es la que ilusionó Ciudadanos, pero nos hemos convertido en partido más y se ha pagado".

Quintana trabajará desde el Grupo Mixto como independiente "como hasta ahora". ¿Y para las próximas elecciones municipales? El hasta ahora portavoz de Ciudadanos, que seguía vinculado a su empresa y sin dedicación exclusiva, no descarta nada: "En política un año es un mundo. No me planteo nada, seguiré trabajando en la misma línea, y si en las próximas municipales hay algo donde pueda ser útil y pueda compaginarlo con mi trabajo, veremos".