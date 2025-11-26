La Policía Nacional registra un prostíbulo clandestino en Chiclana y detiene a cuatro personas de una misma familia

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La actividad ilegal se desarrollaba en el inmueble ubicado en la localidad de Chiclana.

Durante la fase de explotación de la investigación se procedió a la detención de cuatro personas, presuntamente integradas en un mismo grupo familiar vinculado a la actividad delictiva. Asimismo, se practicó la entrada y registro en el inmueble utilizado como prostíbulo clandestino.

En el momento de la intervención policial fueron localizadas diez víctimas de Trata de Seres Humanos a las que se suman otras cinco mujeres identificadas previamente, elevando a quince el total confirmado hasta la fecha. Los investigadores estiman que el número real podría ser mayor, ya que en el inmueble solían encontrarse más de una docena de mujeres explotadas simultáneamente.

Mujeres sometidas a condiciones gravemente degradantes

La organización mantenía a las víctimas en condiciones gravemente degradantes. El inmueble, situado en una parcela rústica con diversas construcciones añadidas, funcionaba como una auténtica casa-prostíbulo en la que las mujeres eran tratadas como mercancía.

Compartían camas dobles, habitaciones, electrodomésticos y baño, generalmente por parejas, para evitar conflictos que pudieran afectar a los ingresos derivados de la explotación. Las víctimas eran obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, entregando la mitad de los beneficios obtenidos. La mayoría se encontraba en situación administrativa irregular, lo que incrementaba su vulnerabilidad.

La vivienda estaba equipada con numerosas cámaras de video vigilancia destinadas tanto al control permanente de las víctimas como a detectar cualquier intervención policial.

Durante el operativo se intervinieron 28.000 euros en efectivo, numerosas armas de aire comprimido, así como documentación contable que acredita el elevado volumen de ingresos generado por la actividad ilegal. Igualmente se incautaron otros efectos que fortalecen la investigación policial.