La Policía investiga el homicidio de una mujer de 70 años en su chalet de Valdelagrana

La Policía Nacional de la Comisaría de El Puerto de Santa María investiga como posible homicidio la muerte de una mujer de unos 70 años cuyo cadáver fue descubierto al mediodía de este domingo en uno de los dos chalets colindantes que poseía en la urbanización portuense de Valdelagrana.

La mujer estaba divorciada desde hacía muchos años, por lo que, en principio, se descarta la violencia de género y la investigación se inclina más por la hipótesis del robo, un asalto que acabó de la peor manera.

Desde que los agentes de la Policía se personaron en la zona muchos vecinos se mostraron conmocionados por la noticia de la muerte de una mujer muy conocida y que vive durante todo el año en Valdelagrana.

Agentes de la Policía Científica accedieron al presunto escenario del crimen para recabar pruebas que puedan ofrecer alguna pista en la investigación.

Hoy está previsto que se le practique la autopsia al cadáver de la mujer en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Cádiz, adonde fue trasladado después de que la autoridad judicial permitiera el levantamiento del cadáver.

Según ha podido saber este medio, el cuerpo presentaba algún golpe que podría ser compatible con las clásicas maniobras de estrangulamiento.