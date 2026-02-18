La Plaza Víctimas del Terrorismo de Chiclana albergará la Festividad de San Antón el próximo 7 de marzo

El delegado conversa con algunos de los participantes en esta rueda de prensa.

El delegado municipal de Bienestar Animal, Guillermo Sierra, presentó hoy una nueva edición de la Festividad de San Antón, que se celebrará el próximo 7 de marzo en los jardines de la Plaza Víctimas del Terrorismo, junto al Puente del VII Centenario y el polígono Urbisur. En este acto, Sierra estuvo acompañado de las representantes de las protectoras Huellas Callejeras y Acunacat, Kamel, Julia Torres y María José Puente respectivamente; y la directora de Marketing de Mascotas Ávila, Patricia Cabot.

Durante toda la jornada las personas asistentes podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades, que incluye talleres de pintacaras, talleres de globoflexia, exhibiciones caninas, charlas coloquio, concurso de mascotas, además de bendición de mascotas, una pasarela de adopciones, peluquería, foodtrucks y barra a precios populares. De esta forma, a lo largo de la zona verde se instalarán carpas, además de una pista de competición y un escenario.

“Chiclana es una ciudad con un tejido asociativo muy fuerte y en este tema aún más, por lo que el día 7 estaremos muy bien acompañados de protectoras y empresas dedicadas al mundo animal”, comentó Guillermo Sierra, quien indicó que “preparamos una fiesta amplia, inclusiva y diversa con todo tipo de actividades desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, contaremos con una muestra de animales en adopción provenientes de nuestro centro asociado ‘La Luna’”.

Por su parte, Kamel invitó a chiclaneros y ciudadanía de otras localidades del entorno a que participen en esta Festividad de San Antón 2026 “ya sea con sus mascotas o sin ellas y que puedan enamorarse de algunas de ellas”. Para agregar que “los animales también disfrutan de este evento, tal y como hemos visto en años anteriores”.

Asimismo, María José Puente indicó que “se trata de una gran oportunidad para que asociaciones nos demos a conocer. Además, es un evento muy divertido y destinado tanto a mayores como pequeños”.

Por otro lado, Julia Torres subrayó que, “desde Huellas Callejeras, ponemos en valor esta actividad que fomenta la convivencia del ser humano con los animales y, por otro lado, da visibilidad a las protectoras y la labor que hacemos durante todo el año”.

Finalmente, Patricia Cabot comentó que desde la firma que representa “siempre es un placer contar con eventos relacionados con las mascotas y contribuiremos con nuestro granito de arena con distintas acciones”.