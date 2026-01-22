Chiclana supera ya los 32.000 animales de compañía censados

Miles de familias chiclaneras están compuestas, no solo por los padres y sus hijos, sino también por sus animales de compañía. Y es que, a pesar de que Chiclana se caracteriza por contar con la población más joven de la Bahía de Cádiz, gracias a que tiene 16.167 habitantes empadronados menores de 18 años, lo cierto es que ese dato es menos de la mitad del número de mascotas censadas.

En este sentido, según el Registro de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía, Chiclana cuenta actualmente con 32.591 mascotas. Con esta cifra, cada vez es más frecuente encontrar en los hogares chiclaneros un perro, un gato, un hurón, un loro, un canario y otros exóticos como una iguana o una serpiente. Y es que, teniendo en cuenta que la ciudad ha terminado el año 2025 con 93.389 habitantes, el número de estos animales censados supone casi el 35 por ciento respecto a los habitantes empadronados.

Tan solo basta con pasear por las calles o visitar algunos de los parques caninos existentes para comprobar cómo, año tras año, estos forman parte, cada vez más, de las familias chiclaneras.

“Somos conscientes de que la concienciación sobre el bienestar animal es cada vez más profunda entre la ciudadanía, por lo que desde el Ayuntamiento trabajamos intensamente en la organización de actividades como talleres sobre el mejor cuidado de los animales de compañía o una ambiciosa campaña de adopción, que durante todo el año tiene su reflejo en el cubo informativo instalado en la Plaza de Las bodegas”, expresó al respecto el delegado de Bienestar Animal, Guillermo Sierra, quien añadió que “también trabajamos en la organización de ferias y actividades lúdicas para las familias con mascotas, entre ellas, San Antón, que se celebrará próximamente”.