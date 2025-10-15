El Ayuntamiento de Chiclana ya permite la presencia de perros en las playas

El Ayuntamiento de Chiclana ha abierto desde hoy, 15 de octubre, y hasta el 15 de marzo de 2026, el periodo en el que está permitida la presencia de perros en las playas, una vez ha finalizado la temporada alta turística. Así lo anunciaron los delegados de Playas y Bienestar Animal, Ana González y Guillermo Sierra respectivamente, quienes se desplazaron hasta la priemra pista de La Barrosa.

Ana González hizo hincapié en que el gobierno municipal “quiere una playa a disposición de la ciudadanía los 365 días del año y, por ello, no se desmonta, puesto que las infraestructuras y los servicios continúan, extendiendo la temporada de baño hasta el 30 de noviembre”. En este sentido, recordó que “también quisimos ampliar la presencia de animales en ella”.

Por su parte, Guillermo Sierra especificó la normativa que rige la presencia de mascotas en este espacio, incidiendo en el hecho de que “deben ir siempre debidamente atados y los perros de más de 20 kilos y los potencialmente peligrosos, han de ir con bozal”. Además, quiso hacer referencia a que la playa canina continúa a disposición de los usuarios durante todo el año. En este caso, cuenta con un espacio cercado, donde sí se puede soltar a estos.

De esta forma, es importante recordar que este permiso de presencia de animales doméstico por la playa de La Barrosa debe hacerse, según se recoge en la Ley Andaluza 11/2003 de Protección de los Animales y en la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental en el caso específico de Chiclana. De esta manera, y dado que se trata de un espacio público, deben cumplir las características antes indicada por el delegado municipal.

Esta norma también apunta que los perros de más de 20 kilogramos han de circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad. Además, el propietario, o quien conduzca al animal, está obligado a la recogida de las defecaciones. No obstante, es importante señalar que, en las playas del municipio, por medio de una ordenanza, están autorizados los perros guías para personas que los necesiten, así como los dedicados a salvamento.