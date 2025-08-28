El Ayuntamiento de Chiclana destinará 300.000 euros anuales al Bienestar Animal

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el pliego de condiciones para la licitación de la prestación del servicio para el Bienestar Animal, según lo establecido en la Ley, mediante el que se destinará 300.000 euros para dicha gestión. Así lo anunciaron hoy en rueda de prensa el alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal del área, Guillermo Sierra. El objetivo es la prestación de los servicios de recogida, transporte, albergue y adopción de animales abandonados, perdidos, extraviados, muertos o cedidos por sus dueños en Chiclana, así como la gestión de colonias felinas y control de daños ocasionados por la presencia del cerdo asilvestrado, vietnamita y sus cruces.

En este sentido, José María Román recordó que el Consistorio gestionaba de la recogida de animales y de las colonias felinas con la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, entidad que rescindió el contrato de la empresa que llevaba el servicio y dejó de atenderlo, lo que tuvo como consecuencia que el Ayuntamiento volviera a hacerse cargo de ella. “Ahora hemos aprobado el pliego de condiciones para resolver la problemática existente, según lo establecido en la Ley”, apostilló.

El alcalde destacó que este contrato tendrá un montante de 300.000 euros anuales, “un presupuesto que crece considerablemente”, dijo, para añadir que había que hacer las cosas bien “y para ello era necesario realizar una dotación de estas características”.

El pliego también incluye una campaña para la adopción de mascotas, “cuyo objetivo es reintroducir a los animales en ambientes hogareños”, especificó.

Colinas felinas

Además, se gestionarán las colonias felinas con la esterilización, alimentación, vacunación, microchip, formación a personas alimentadoras y gestoras y coordinación con protectoras de animales. “Este pliego marca un antes y un después, porque muestra como el Ayuntamiento va a abordar este servicio con decisión, con presupuesto y con capacitación técnica”, apuntó el alcalde.

También se incluye el control poblacional de cerdos asilvestrados, “que es una patata caliente que la Junta de Andalucía se ha quitado de encima, porque hablamos de suelo rústico y correspondería a esta hacerse cargo. Ante eso, el Ayuntamiento toma las riendas y nos ponemos a ello”, declaró y puso el acento en que esta labor no es fácil y es necesaria la colaboración de la ciudadanía para que no haya abandonos, destacando que el pliego de condiciones contempla toda la casuística, incluida la adopción de estos animales. Además, destacó que el esfuerzo para poner en marcha este servicio “es brutal”.

Asimismo, agradeció la labor del delegado, “porque en un tiempo récord se ha redactado la documentación que hará que demos un salto importante”.

Por su parte, Guillermo Sierra afirmó que las adopciones serán importantes, dado el alto número de abandonos que se producen. “El Ayuntamiento se hace cargo de esos animales, con el esfuerzo económico que conlleva”, recordó, explicando que hasta el momento se ha hecho con el presupuesto del que disponía y con ampliaciones de créditos. “Ahora, estos 300.000 euros nos permitirán prestar el servicio con holgura y efectividad”, manifestó.

Con respecto a las colonias felinas, señaló que en la ciudad se afronta este problema con la colaboración de las protectoras de animales. “Seguiremos trabajando con ellas, pero ahora podremos proveerlas de recursos”, añadiendo que se recoge “toda la gestión que debe hacerse y que la Mancomunidad nos dejó de un día para otro, sin solución alguna”.

Las entidades y personas interesadas en presentar sus ofertas pueden encontrar toda la información en https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D.