La Plaza Mayor acogerá el 5 de marzo el acto Homenaje a los Caídos con motivo del 215 aniversario de la Batalla de Chiclana

Chiclana conmemorará durante las próximas semanas el 215 aniversario de la Batalla de Chiclana. Así lo anunció hoy el alcalde de la ciudad, José María Román, quien compareció en rueda de prensa junto a la primera teniente de alcalde, Ana González; al coronel del Tercio del Sur, Antonio Aguayo, así como representantes de la Asociación Batalla de La Barrosa, encabezados por su presidente, Juan Carlos Rodríguez, y el cronista de la ciudad, José Luis Aragón Panés.

En este sentido, dentro de las actividades previstas para recordar esta efeméride que se cumple el día 8 de marzo, destaca el Izado Solemne de Bandera y acto de Homenaje a los Caídos, que se desarrollará el jueves 5 de marzo, a partir de las 12.30 horas, en la Plaza Mayor y que contará con la presencia del general de Brigada comandante jefe de la Fuerza de Protección de la Armada, Manuel García Ortiz. Ese mismo día, a las 18.30 horas, será el Arriado Solemne de Bandera, que contará con la presencia del coronel comandante del Tercio del Sur, Antonio Aguayo Lara.

El alcalde señaló que este año se ha confeccionado un programa muy interesante, agradeciendo la colaboración, el apoyo y el trabajo de las entidades que toman parte en el desarrollo de cada una de las actividades que se celebrarán.

Por su parte, Antonio Aguayo destacó que, “para nosotros, es un acto importante, porque la Guerra de la Independencia supuso la libertad para España”. También apuntó que es un homenaje a los caídos, “porque para nosotros honrarlos es un honor, un deber y un compromiso”.

Además, Juan Carlos Rodríguez declaró que este 215 aniversario es un acontecimiento especial y por eso contribuyen con tres eventos, invitando a toda la ciudadanía a asistir, “para que descubra la Batalla, porque históricamente fue mucho más importante de lo que pensábamos, siendo un gran capítulo en la Historia de Chiclana”.

La programación se iniciará el próximo jueves 26 de febrero, a las 18.30 horas, con la conferencia ‘El contexto político y militar de la Batalla de La Barrosa’, impartida por Manuel Moreno Alonso, profesor emérito extraordinario de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, que se celebrará en el centro de interpretación del vino y la Sal y que organiza la Asociación Batalla de la Barrosa.

Asimismo, el viernes 6 de marzo, a las 18.00 horas, se celebrará el acto en Memoria de la Batalla 5 de marzo de 1811, dedicado al general José Pascual de Zayas, organizado por la Asociación Batalla de La Barrosa junto a la ‘sombra de la historia del General Zayas’, en el Paseo Marítimo de Sancti Petri.

Por otro lado, volverá a disputarse la Carrera Popular Batalla de Chiclana el día 15 de marzo, a partir de las 10.00 horas, en el parque del mismo nombre, en La Loma del Puerco. Y el 16 de abril a las 18.30 horas, en el centro de interpretación del Vino y la Sal, será la presentación del libro ‘Atlas histórico de la Batalla de La Barrosa’, de Francisco José González, organizada por Asociación Batalla de la Barrosa y Editorial Palitroque.

Además, se llevará a cabo el ciclo expositivo ‘España: el sueño de Napoleón. Parte V: Fernando VII, El deseado’, como Pieza Invitada en el Museo de Chiclana; y la exposición ‘De la Guerra a la Paz’ en el Patio de la Biblioteca Municipal García Gutiérrez.