La Asociación Batalla de La Barrosa otorga al ex alcalde de Chiclana José de Mier Guerra su IV Estrella de Plata

La Asociación Batalla de La Barrosa entregará este jueves, 28 de agosto, a José de Mier Guerra la IV Estrella de Plata en reconocimiento a la memoria del 5 de marzo de 1811. El ex alcalde de Chiclana fue el fundador de la Asociación Pro Fundación Batalla de La Barrosa en 2017 y primer presidente durante ocho años, hasta que el pasado mes de julio se vio obligado a abandonar el cargo por motivos de salud.

El acto, que contará con la presencia del actual alcalde de Chiclana, José María Román, será a las 20,00 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Además, actuará el joven cantante chiclanero Lewas, que dará a conocer el tema que ha compuesto dedicado a la batalla de La Barrosa y la ocupación francesa de Chiclana entre 1810 y 1812 en colaboración con esta entidad. El título es “Clarificar la historia”.

José J. de Mier Guerra fue alcalde de Chiclana entre 1986 y 1994. En 2017, junto a un grupo de ciudadanos amantes de la historia de Chiclana, creó la Asociación Pro Fundación Batalla de La Barrosa, ahora denominada Asociación Batalla de La Barrosa. El fin es difundir y reivindicar este hecho a través de publicaciones, conferencias y diversos actos, entre ellos su conmemoración cada 5 de marzo. También tiene entre sus objetivos la creación de un espacio expositivo que recuerde de forma permanente lo que supuso aquel evento.

Hasta el momento se han concedido tres Estrella de Plata. La primera, en 2019, fue para Beltrán Domecq Williams, la segunda recayó en Pedro A. Quiñones Grimaldi y la tercera la obtuvo Joaquín García Contreras.

El ahora galardonado, Pepe Mier inició sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, para continuarlos en la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid, donde los concluyó en 1971. Ese año inicia su actividad profesional en la empresa privada.

En 1976 accede a la Administración Pública como funcionario del Ministerio de Trabajo adscrito al Instituto Nacional de Empleo, ocupando diferentes destinos en Jerez, Chiclana y Cádiz. Fue funcionario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con categoría de subinspector de Trabajo, actualmente jubilado.

En las primeras elecciones democráticas fue elegido concejal como candidato de Unión de Centro Democrático (UCD). En 1979 concurre en la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), consiguiendo acta de concejal y asumiendo las responsabilidades de la Delegación Municipal de Urbanismo. En 1986 accede a la Alcaldía, tras la dimisión de Sebastián Saucedo Moreno.

En las elecciones locales de 1987 y 1991 revalidó la alcaldía con mayoría absoluta como cabeza de la lista del PSOE. Ocupa el cargo de alcalde hasta el mes de septiembre de 1994, y durante este período fue, además, el primer presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, y vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

José de Mier Guerra, como alcalde y junto a la Corporación Municipal, tomó decisiones muy importantes para el desarrollo de la ciudad, como impulsar las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en el centro urbano y en la costa, además de la aprobación del Complejo Turístico Novo Sancti Petri.

El actual alcalde, José María Román, le otorgó la Insignia de Oro de la ciudad en el año 2004. Veinte años después, el pasado 2024, recibió su nombre una rotonda de la Urbanización Novo Sancti Petri. Ex delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca y también delegado territorial en Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, fue columnista de Diario de Cádiz, donde publicó a partir de 2019, y durante un lustro, un artículo semanal sobre historia de Chiclana.