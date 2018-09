Los planes de empleo, pendientes de las ayudas para mayores de 55

La delegada territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gema Pérez, fue protagonista en la tarde del lunes de una nueva sesión de las Tertulias en la Casa del Pueblo, en la que se habló sobre los planes de empleo que la Junta pondrá en marcha en los próximos meses. Estos planes supondrán una inversión en Chiclana de 3.589.168,69 euros, tal y como ya se ha anunciado, pero habrá que sumar una nueva cuantía, que se dará a conocer en los próximos días y que irá destinada a crear puestos de empleo para personas mayores de 55 años, tal y como anunció ayer la delegada territorial.

En este sentido, Gema Pérez explicó que estos planes de empleo tendrán una inversión en Cádiz de 38,2 millones de euros, que beneficiarán a unas 4.100 personas. "En el caso concreto de Chiclana se trata de una inversión de casi 3,6 millones, de los que 1,7 millones serán para los planes destinados a menores de 30 años, un millón para los mayores de 30 años y 761.000 euros para los mayores de 45 años", recordó, incidiendo en que "aún falta una partida para mayores de 55 años, que próximamente saldrá publicada".

La delegada territorial también reseñó que en Chiclana "se ha realizado una magnífica gestión en los últimos cuatro años en materia de empleo y eso supone que a día hoy haya 3.000 desempleados menos que cuando comenzó la legislatura, lo que supone un 25% menos de desempleados que en aquella fecha de 2015".

En cuanto a los planes de empleo, explicó que es fundamental que estén gestionados por los Ayuntamientos, "porque son los que de verdad conocen la realidad de cada municipio". "La Junta de Andalucía no podría poner en marcha estas iniciativas si no fuera en colaboración con los ayuntamientos, puesto que son los que conocen las necesidades reales de sus vecinos", reseñó, destacando que estos planes de empleo "son una oportunidad laboral, ya que en la última convocatoria realizada en 2016, seis meses después de la finalización de la misma, el 50% de las personas había encontrado un empleo". "No contamos con ningún programa en la Junta de Andalucía, que cuente con ese porcentaje tan elevado de inserción laboral, ya que estos planes de empleo han pasado de ser un plan de choque a ser hoy una oportunidad de futuro", ha señalado.

"Todo esto forma parte de una hoja de ruta que tiene la Junta de Andalucía en marcha, en la que también se tiene en cuenta la formación profesional para el empleo, con 185 cursos en la convocatoria del curso de 2016, siendo concretamente 17 acciones formativas las que han venido a este municipio, con una inversión de 700.000 euros. En esto juega un papel fundamental el Ayuntamiento, porque ha ajustado mucho los perfiles a la demanda que tiene el sector", explicó.