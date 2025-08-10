“El mejor homenaje del mundo a Queen” esta noche en Chiclana

Hay noches que no se miden por minutos; ni siquiera por horas. Hay noches que lo que verdaderamente cuenta son los instantes que suben pulsaciones, aquellos que te dejan sin aliento. Y la noche de hoy en Sancti Petri promete ser así con el concierto de God Save the Queen.

Considerada por la revista Rolling Stone como “el mejor grupo tributo del mundo a la mítica banda británica Queen”, de nuevo sus integrantes se suben sobre el escenario de Concert Music Festival para homenajear a una de los mejores grupos de todos los tiempos. De origen argentino, y liderados por Pablo Padín, God Save the Queen ya ha recorrido los cinco continentes, consiguiendo con una impecable puesta en escena y vestuario original para que tanto las antiguas como las nuevas generaciones sientan más vivas que nunca los acordes de grandes éxitos como I want to break free, We will rock you, Bohemian Rhapsody o The Show must go on. Lo que comenzó hace más de 25 años como una afición entre amigos se ha convertido en todo un gran viaje que toma su nombre de Dios Salve a la Reina, la cinta que cerraba cada show de Queen mientras ellos saludaban al público Y, por el momento, ellos lo hacen como nadie dentro de su World Tour 2025. La actuación, en la que se espera una gran afluencia de público, comenzará a las 21:30 horas.

Porque no se trata solo de simples acordes ni meras notas sueltas. Se tratan de momentos icónico y únicos, urdimbres de una memoria colectiva, patrimonio inmaterial personal y a la misma vez compartido, que con cada golpe de batería y con cada gesto nos lleva directos a la nostalgia, la admiración y a la certeza de que cualquier tiempo pasado fue mejor.