El Mago Antonio protagoniza el día 27 el espectáculo ‘Básicamente’ en Chiclana

El delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz; Antonio Serrano, el Mago Antonio; y el secretario de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Diego Ramírez, presentaron recientemente el espectáculo ‘Básicamente’, que protagonizará el Mago Antonio el día 27 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Moderno. Las entradas ya pueden adquirirse en Óptica La Vega por un precio de 8 euros y su recaudación irá destinada a la campaña Ningún Niño sin Juguetes, de la Asociación de Reyes Magos.

De esta forma, el joven chiclanero deleitará al público asistente con un nuevo espectáculo de magia y humor, que sorprenderá por su ingenio y originalidad, ofreciendo un momento de risas y sorpresas. “La Asociación de Reyes Magos tiene la fortuna de contar con muchísimos colaboradores que cada año aportan su granito de arena en la campaña, entre ellos, el Mago Antonio, que ya fue Cartero Real”, comentó Fede Díaz, quien destacó que este, “año tras año, llena el teatro de niños, jóvenes y mayores de Chiclana y de otras ciudades de la provincia”. Para recalcar que “hablamos de un artista que se ha ganado el cariño del respetable desde que era niño, por lo que animamos a la ciudadanía a asistir al evento”.

Por su parte, el Mago Antonio declaró que, “para mí, es un honor poder volver a Chiclana a presentar un nuevo espectáculo de magia. Cada año preparo uno nuevo nuevo y lo hago pensando en un lugar como el Teatro Moderno, mi sitio referente para hacer un show”, y añadió que “el éxito que pueda tener o no se lo debo en gran parte a la Asociación de Reyes Magos, que apostó por mí cuando nadie daba un duro por ello. ’Básicamente’ es un espectáculo de magia en acústico, es decir, lo más básico posible y con lo justo y necesario”.

Finalmente, Diego Ramírez recordó que “al difunto Juan Chiona le encantaba Antonio y apostó por él, al que le agradecemos que su carrera vaya ligada en gran parte con nuestra asociación”. Para más tarde agregar que “contamos con buenos mimbres”.