El Carnaval en la calle
Agenda del Jueves de Carnaval: entrega de la Aguja de Oro y Pastora Soler en San Antonio

Lola Índigo anuncia nueva fecha en Concert Music Festival

Cuelga el cartel de sold out y Oro Viejo by Dj Nano se suma al cartel

La cantante repetirá cita el 16 de agosto

Lola Indigo y Dani Fernández, nuevas confirmaciones de Concert Music Festival 2026 en Chiclana

Lola Índigo, durante el concierto que ofreció en Concert Music Festival.
Lola Índigo, durante el concierto que ofreció en Concert Music Festival. / Germán Mesa

Lola Índigo repetirá cita el 16 de agosto en Concert Music Festival, donde estará en directo por segunda noche consecutiva tras agotar todas las entradas para el show del 15 de agosto. Con un espectáculo completamente renovado en el que combinará sus grandes éxitos con nuevas composiciones, hará vibrar a los asistentes con una puesta en escena que incluye cuidadas coreografías, una actitud arrolladora e impactantes efectos audiovisuales.

El 7 de agosto será el turno de Oro Viejo by Dj Nano, que regresa al Escenario Lenovo-Motorola con la fiesta más multitudinaria y de mayor prestigio del país, que permite al público regresar a los años 90 y 2000 en una de las noches más divertidas de este verano.

Además, durante la misma jornada del 7 de agosto Concert Music Festival contará con la presencia de Ana Torroja. La icónica voz del pop español regresa a los escenarios con más fuerza que nunca para repasar parte de los grandes éxitos de su carrera en solitario y del inolvidable grupo Mecano, así como las canciones del nuevo trabajo discográfico que verá la luz en la primavera de 2026.

Entradas disponibles en Ticketmaster.

También te puede interesar

Lo último

stats