Lola Índigo anuncia nueva fecha en Concert Music Festival

Lola Índigo repetirá cita el 16 de agosto en Concert Music Festival, donde estará en directo por segunda noche consecutiva tras agotar todas las entradas para el show del 15 de agosto. Con un espectáculo completamente renovado en el que combinará sus grandes éxitos con nuevas composiciones, hará vibrar a los asistentes con una puesta en escena que incluye cuidadas coreografías, una actitud arrolladora e impactantes efectos audiovisuales.

El 7 de agosto será el turno de Oro Viejo by Dj Nano, que regresa al Escenario Lenovo-Motorola con la fiesta más multitudinaria y de mayor prestigio del país, que permite al público regresar a los años 90 y 2000 en una de las noches más divertidas de este verano.

Además, durante la misma jornada del 7 de agosto Concert Music Festival contará con la presencia de Ana Torroja. La icónica voz del pop español regresa a los escenarios con más fuerza que nunca para repasar parte de los grandes éxitos de su carrera en solitario y del inolvidable grupo Mecano, así como las canciones del nuevo trabajo discográfico que verá la luz en la primavera de 2026.

Entradas disponibles en Ticketmaster.