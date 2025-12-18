Lola Indigo y Dani Fernández, nuevas confirmaciones de Concert Music Festival 2026 en Chiclana

Concert Music Festival 2026 ha confirmado la presencia de Dani Fernández (10 de agosto) y Lola Índigo (15 de agosto) en la edición que celebrará en los meses de julio y agosto en el poblado marinero de Sancti Petri.

Lola Índigo regresa a Concert Music Festival el próximo 15 de agosto con un espectáculo completamente renovado, en el que combinará sus grandes éxitos con nuevas composiciones y una puesta en escena que incluye cuidadas coreografías, una actitud arrolladora e impactantes efectos audiovisuales.

Por su parte, Dani Fernández, uno de los artistas pop rock del momento gracias a unas canciones y a un directo que le han valido la credibilidad del público, los medios y la comunidad artística, y artífice de grandes éxitos como Todo cambia o Me has invitado a bailar, estará en Concert Music Festival 2026 el 10 de agosto para presentar en directo su gira La Insurrección Tour.

Con estas dos nuevas incorporaciones, Concert Music Festival suma ya 21 artistas confirmados para la edición de 2026: Sting (12 de julio), Lia Kali (16 de julio), Marta Santos (17 de julio), Así fueron los 80's (23 de julio), Carlos Rivera (24 de julio), ZZ Top (25 de julio), Ara Malikian (26 de julio), Delaossa (29 de julio), Chayanne (1 de agosto), Rusowsky (2 de agosto), Sanguijuelas del Guadiana + Barry B (3 de agosto) Pablo López (4 de agosto), La M.O.D.A. + Ultraligera + Repion (5 de agosto), Helloween + Obús + Mortorhits (6 de agosto), Ana Torroja (7 de agosto), Operación Triunfo 2025 (8 agosto), Guitarricadelafuente (9 de agosto), Dani Fernández (10 de agosto), Hombres G (12 de agosto), Pablo Alborán (13 de agosto) y Lola Índigo (15 de agosto).