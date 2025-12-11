Nuevos conciertos en Concert Music Festival 2026 en Chiclana: Carlos Rivera, Pablo López y 'Así fueron los 80'

Carlos Rivera y Pablo López se suman al cartel de Concert Music Festival 2026 junto a 'Así Fueron Los 80', que contará con Marta Sáncyez y otros ídolos de la década. Esta IX edición contará con Carlos Rivera,uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional, y Pablo López, uno de los artistas más aclamados del panorama musical que regresa al escenario de Sancti Petri en Chiclana.

Riverá presentará el próximo 24 de julio su '¡Vida México!Tour', unespectáculo que combina una vibrante producción escénica con el pop latino y balada que han consagrado al artista. El 04 de agosto llegará López con 'El Niño del Espacio en Concierto 2026' , un espectáculo en el que interpretará un repertorio que incluye sus grandes éxitos y la snuevas obras de su esperado álbum acompañado de su banda y una cuidada puesta en escena.

Marta Sánchez y otros ídolos de los 80

Además, el próximo 23 de julio vuelve a Concert Music Festival 'Así Fueron Los 80 's' ,la fiesta que celebra a lo grande la nostalgia de una década que permanece viva.El evento reunirá a grandes iconos de la música: Marta Sánchez, emblema de la música española que celebra 40 años sobre los escenarios; Rafa Sánchez, voz inconfundible de La Unión; OBK, que recuperará la esenciade la era dorada del tecno-pop; la energía desbordante de Seguridad Social; y la irreverencia descarada de Toreros con Chanclas.

Entradas

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster a excepción de Carlos Rivera, que podránadquirirse a partir del martes 16 de diciembre a las 12:00 horas en la misma plataforma.

Concert Music Festival 2026 ya había confirmado anteriormente en el cartel de su IX edición a Marta Santos (17 de julio), Ara Malikian (26 de julio), La M.O.D.A., Ultraligera y Repion (5 de agosto), Ana Torroja (7 de agosto) y Guitarricadelafuente (9 de agosto).