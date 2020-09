Junta y Ayuntamiento trabajan para desbloquear el Plan Especial de Sancti Petri

La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Mercedes Colombo, ha trasladado al alcalde de Chiclana, José María Román, la intención del Gobierno andaluz de colaborar en reactivar el Plan Especial del Poblado de Sancti Petri, una vez que finalicen todos los trámites con Demarcación de Costas. Así lo ha anunciado Mercedes Colombo, quien ha trasladado al regidor chiclanero que el proyecto ya tiene el visto bueno de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, "pero sigue existiendo la imposibilidad de seguir avanzando hasta que no terminen de solventarse los condicionantes pendientes en Costas que hace que no se puedan, aún, definir los plazos concretos para iniciar dicho proyecto".

“Este Gobierno de la Junta es consciente de la importancia que tiene el Plan Especial de Sancti Petri, no solo para Chiclana, sino para toda la bahía y provincia de Cádiz y, por ello, vamos a estar al lado del Ayuntamiento para sacarlo adelante”, ha resaltado Mercedes Colombo, al tiempo que ha lamentado que "no haya sido posible incluirlo dentro de los proyectos de la ITI de Cádiz al no permitirlo los plazos, tal y como ha quedado demostrado”, pero ha trasladado su seguridad de que “eso no va a hacer que no se pueda llevar a cabo por otros cauces que son los que tenemos que plantear a partir de ahora”.

Normas Sustantivas

Por otro lado, Junta y Ayuntamiento de Chiclana han acordado dar los primeros pasos para establecer una mesa de coordinación que elabore las Normas Sustantivas de cara al futuro Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, trabajando de manera paralela hasta que se desarrolle dicho PGOU.

“Ya dijo la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, que el Gobierno de la Junta va a estar al lado de Chiclana a la hora de sacar adelante este Plan General porque es de justicia que esta ciudad pueda tener la suficiente seguridad jurídica a nivel urbanística", se incide desde la Junta.

Así, ha resaltado que la voluntad del Gobierno andaluz con situaciones como la de Chiclana, gracias a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, "que pretende un cambio de modelo, para que la tramitación de este plan pueda entrar en vigor en un plazo de tiempo más breve que el necesario en el anterior modelo, establecido por la LOUA (Ley de Ordenación Urbana de Andalucía) de 2002".

Cañada de los Barrancos

Otro de los asuntos en los que la Junta se ha comprometido en trabajar es el de la adecuación de la Cañada de los Barrancos, cuyo compromiso se adquirió por parte de los anteriores mandatarios del Gobierno andaluz, allá por 2013. “Como muchas de las cosas que nos encontramos a nuestra llegada en toda la provincia, este compromiso se quedó en promesas incumplidas, por lo que habrá que comenzar desde cero para dar una solución al mismo”, explica Colombo.

Cabe recordar que, para continuar con el desarrollo del tranvía en la ciudad, la Junta anunció en 2013 que ejecutaría en 2014, con una inversión de 330.000 euros, una obra destinada a la mejora completa de este camino, así como la avenida del Velódromo, con el refuerzo del firme y la mejora de los márgenes, “algo que nunca se realizó”, recuerda Mercedes Colombo.

Torres de la Iglesia Mayor

Por último, la delegada territorial ha recibido información sobre el proyecto para la construcción de las dos torres en la Iglesia Mayor, un proyecto auspiciado por una serie de ciudadanos y cuyos trámites administrativos pasan por su presentación ante la Junta de Andalucía para su aprobación a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en próximas fechas.