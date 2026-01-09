José Vera: “Todos los vehículos podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Chiclana este año sin incurrir en sanción alguna”

El delegado municipal de Movilidad, José Vera, compareció hoy en rueda de prensa para reiterar lo que supondrá la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad ante las publicaciones realizadas por los partidos de la oposición, que “sólo sirven para confundir a la ciudadanía, puesto que la información que dan es totalmente errónea y falta a la verdad”, declaró

En este sentido, el edil recordó que “todos los vehículos podrán circular por la ZBE en este primer año sin incurrir en sanción alguna y los de los residentes podrán hacerlo siempre. Además, en este año 2026 no se sancionará a nadie y no se necesita autorización. Este primer año será como una prueba piloto para que todas las personas puedan informase bien y acostumbrase a ella”.

De esta forma, José Vera hizo hincapié en que la ZBE lleva operativa en Chiclana 22 días, desde el pasado 19 de diciembre, “ya que entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y eso sucedió el pasado 18 de diciembre. Primera mentira de esas noticias no oficiales que se publican por parte de otros partidos y que hablan de otros días de entrada en vigor. Por tanto, cero rigor por parte del Partido Popular y de Vox en este sentido”.

Además, apuntó que “las personas que viven en el centro y en toda la Zona de Bajas Emisiones podrán acceder a sus viviendas sin importar los años que tengan sus vehículos este 2026 y siempre, mientras que el este primer año podrán circular todos los vehículos. Segunda mentira del PP y de Vox, que hacen alusión a que las personas deberán cambiar de vehículo y eso es una rotunda mentira”.

Por otro lado, desveló que “la tercera de las mentiras que cuentan los partidos de la oposición es el tema de las sanciones. Se ha dicho y publicado en diversas ocasiones que durante el primer año no se sancionará a nadie por la Zona de Bajas Emisiones”, para subrayar “la falta de rigor de los señores y señoras del Partido Popular y de Vox, porque lo único que están consiguiendo es confundir a la ciudadanía en su afán de ir en contra del gobierno municipal”.

Por último, el delegado afirmó que “la verdad solo tiene un camino y en estos 22 días que lleva en vigor la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, ¿alguien ha sido sancionado? ¿Alguien ha tenido problema para acceder a su vivienda? La respuesta a ambas preguntas es no. Es por eso que pido a los representantes de PP y Vox que dejen de lado la política chapucera que están realizando y que no intenten confundir más a la ciudadanía, porque la verdad solo tiene un camino y a las pruebas me remito”.