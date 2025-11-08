Todas las claves para comprender la Zona de Bajas Emisiones en Chiclana

El 1 de julio de 2009, Chiclana afrontaba a la peatonalización del centro de la ciudad, una medida que fue recibida con críticas y halagos a partes iguales. Entonces, el tráfico se cortaba en las calles La Plaza y tramos de Nuestra Señora de Los Remedios y Arroyuelo. Y estas, sumadas a la ya peatonal calle La Vega y La Fuente, conformaban un área comercial sin tráfico rodado.

Sin duda, un gran cambio en el corazón del municipio para el que fue, lógicamente, necesario un periodo de adaptación. Hoy, quince años después, cuando nadie lo discute, la movilidad en el casco histórico afronta una nueva transformación, quizás más liviana que la anterior, porque en lugar de peatonalizar, busca reducir el tráfico. Se trata de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En principio, es importante señalar que esta no representa una elección. Han de aplicarla todas las ciudades europeas con más de 50.000 habitantes. Por tanto, para Chiclana, que cuenta con más de 93.000 residentes y 65.000 vehículos censados, es de obligado cumplimiento.

A cambio, su implantación puede proporcionar importantes beneficios. En este caso, su Ayuntamiento ha gestionado más de 8,42 millones de euros, con los que se ha construido la estación de autobuses, se han transformado las calles Arroyuelo, Iro y Fierro y las carreteras del Molino Viejo y la Rana Verde. Y en obras está la nueva pasarela peatonal sobre el río Iro. Detrás de este impulso se encuentra la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, los fondos europeos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sobre este asunto, el alcalde, José María Román, considera que, “desde Europa, se ve como una inversión en calidad de vida. Con el tiempo, lo valoraremos, como ha pasado con las calles peatonales o la retirada del tabaco de los aviones”. Ahora toca adaptarse.

La ordenanza

Es importante recordar que el Pleno del Ayuntamiento de Chiclana aprobó definitivamente el 25 de octubre la ordenanza municipal que regula esta Zona de Bajas Emisiones, que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), previsiblemente durante este mes, eso sí sin sanciones hasta noviembre de 2026.

Con esta normativa, se ha querido “preservar los derechos de los residentes y favorecer la economía chiclanera”, aseguran desde el Ayuntamiento. Y, para encajar objetivos, las limitaciones serán principalmente por la tarde y por la noche y con muchas y variadas excepciones, adminten.

Imagen actual de la calle Arroyuelo, incluida en esta área y tras la reforma realizada recientemente.

Al respecto, el alcalde detalla: “¡Claro que se puede coger el coche! Todos los vehículos particulares podrán entrar por la mañana. Todos. Y los de los residentes siempre, sean del año que sean y a todas horas, pero queremos y debemos apostar por una ciudad más limpia, más moderna y saludable, y utilizar el vehículo particular solo cuando sea realmente necesario. Es sentido común. Vamos, que en los centros de salud lo llevan diciendo toda la vida, que hay que andar”.

Quienes opten por esta alternativa pueden recurrir a los aparcamientos gratuitos, como el de la estación de autobuses o el de La Longuera y andar hasta el centro, que solo está a siete minutos. Precisamente, eso es lo que recomienda la Red de Ciudades que Caminan, de la que Chiclana forma parte. Lo proponen para la gente sin tiempo que quiere hacer deporte: “No aparques al lado de casa ni del trabajo sino a una distancia que te permita caminar algo al cabo del día”.

¿Dónde está la ZBE de Chiclana?

La Zona de Bajas Emisiones abarca 57 hectáreas del centro y se extiende dentro del perímetro que dibujan las calles Paciano del Barco, Goya, San Antonio, Rejas Verdes, Virgen del Carmen y atraviesa el Iro por la plaza de Andalucía y la de España. Continúa por Huerta Chica, Plata, Castillo y Convento y se prolonga por la plaza del Santo Cristo, Bailén, Blas Infante, Arboleda, Empedrador, Santa Ana, Agustín Blázquez, Galeón y Góndola, un breve tramo de carretera de La Barrosa y se cierra el perímetro con Carmen de Burgos, San Félix y Nuestra Señora de los Dolores, que sortea la Longuera y sigue por la calle Iro que enlaza con Paciano del Barco cruzando el río.

Arroyuelo antes de las obras realizadas, gracias a los fondos europeos.

En total, “beneficiará de forma directa a las 12.000 personas que viven en el casco antiguo, que ya han visto cómo se extendía por la zona veinte pasos peatonales luminosos, pantallas informativas, así como otros veinte postes de paradas y quince semáforos inteligentes. Además, se han creado o renovado casi cinco kilómetros de itinerarios peatonales y otros tantos de nuevos carriles bici”, apuntan desde el Consistorio.

Junto a ellos, “se han instalado veinte radares pedagógicos y diez de velocidad, teniendo en cuenta que, a un año vista, nadie va a recibir una sanción por entrar en la ZBE con un coche sin la etiqueta correspondiente”, reiteran.

¿Quién entra?

Las mismas fuentes afirman que quienes residan en la ZBE podrán acceder siempre, a cualquier hora del día o de la noche y tengan el vehículo que tengan. Los únicos que no podrán pasar por la mañana son los de transporte público y carga y descarga que no dispongan del distintivo ambiental, pero serán una minoría, porque, agregan, “vehículos profesionales con esos años, es raro que queden”. Los particulares cuyos propietarios no vivan en el centro y tengan etiquetas B, C, ECO y CERO podrán entrar, sin ningún tipo de restricción horaria a la ZBE y sin necesidad de realizar registro alguno o solicitud de autorización.

El resto, los que no tengan etiqueta, podrá hacerlo por la mañana.

Eso sí. Las limitaciones vendrán por la tarde y por la noche y estarán dirigidas a aquellos que no cuentan con distintivo ambiental, que en general son los de gasolina matriculados antes de 2001 y los de diésel matriculados antes de 2006.

Tampoco podrán pasar en este horario los autobuses, vehículos de mercancías y taxis si tienen la etiqueta B.

Por otro lado, aquellos que usen garajes podrán rebasar el perímetro de la ZBE. También quienes lo necesiten, por ejemplo, para trasladar a una persona enferma a un centro de salud. A continuación, tendrán que justificarlo para que el sistema no les sancione.

El control de acceso al área restringida se hace a través de la lectura de las matrículas, así que, en Chiclana no será necesaria la adquisición de una pegatina para los vehículos.

Para conocer cómo acreditar la residencia, cómo justificar el acceso o cualquier otra duda sobre la ZBE, el Ayuntamiento de Chiclana ha habilitado una web, el teléfono 956 100 800 y un punto de información en la Policía Local de Urbisur.

Zona de Buenas Emisiones

Desde el gobierno municipal se asegura que, “en Chiclana, se ha hecho de la necesidad virtud y el Ayuntamiento ha querido convertir la Zona de Bajas Emisiones en una Zona de Buenas Emociones”. Para el alcalde, es una oportunidad de crear “un centro más amable para vivir, con menos ruido, menos humos y más cómodo para los peatones, especialmente para las personas mayores y las familias con menores. Queremos que los niños y las niñas recuperen las plazas”.

“El objetivo -añade el alcalde- es potenciar el centro urbano, queremos un espacio atractivo para la vida social, para el paseo, la cultura y las compras”.