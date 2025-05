Chiclana ultima la puesta en marcha de la Zona de Buenas Emociones

Chiclana/El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de los tenientes de alcalde Ana González y José Vera, presentó el apartado sobre la Zona de Bajas Emisiones en la página web municipal (https://www.chiclana.es/areas-municipales/seguridad-ciudadana-y-transporte/movilidad-trafico-y-transportes/zona-de-bajas-emisiones-en-chiclana-de-la-frontera). En dicho apartado, la ciudadanía puede obtener toda la información necesaria sobre esta iniciativa, que ha pasado a denominarse Zona de Buenas Emociones y que será una realidad próximamente.

La Zona de Buenas Emociones comprende la zona del centro de la ciudad, en la que se limitará el paso de vehículos y la circulación para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Una medida que es obligatoria para ciudades con más de 50.000 habitantes como Chiclana.

Así, el área beneficiada por la ZBE está delimitada por las calles Iro, Paciano del Barco, Goya, San Antonio, Rejas Verdes, Virgen del Carmen, Plaza de Andalucía, Plaza de España, Huerta Chica, De la Plata, Del Castillo, Convento, Plaza del Santo Cristo, Bailén, Blas Infante, De la Arboleda, Emperador, Santa Ana, Agustín Blázquez, El Galeón, Góndola, Carretera de la Barrosa, Carmen de Burgos, San Félix, Nuestra Señora de los Dolores y Parque de los Buenos Tratos.

No obstante, podrán circular en todo momento por la ZBE las personas residentes, vehículos autorizados y bicicletas. Además, en horario de 8 a 15 horas, podrán circular todos los vehículos particulares, así como autobuses, vehículos de carga de mercancías y taxis que cuenten con las etiquetas 0, Eco, C y B. Y en horario de 15 a 8 horas podrán circular todos los vehículos con etiquetas 0, Eco, C y B, así como autobuses, mercancías y taxis con etiquetas 0, Eco y C.

“El objetivo es potenciar el centro urbano como un espacio atractivo para la vida social, las compras, el ocio y otras actividades en beneficio de toda la ciudadanía”, expresó el alcalde, quien indicó que, “pese al ruido de algunos, llevamos trabajando unos dos años en esta Zona de Buenas Emociones. Así, gracias a los fondos europeos, hemos puesto en marcha distintos proyectos en materia de tráfico, movilidad, infraestructuras y estética, con el objetivo de que pasear por el centro sea más atractivo y seguro”.

Ejemplos de ello son las reurbanizaciones de las calles Fierro, Iro y Arroyuelo, las transformaciones de la Alameda del Río y de la Plaza de España, la nueva estación de autobuses, el entorno del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo, nuevos carriles bici o la ornamentación de las calles del centro, cita el Ayuntamiento en un comunicado.

En el plazo de exposición pública se ha presentado un total de siete alegaciones, entre ellas, de Vox y Toniza. “Estamos hablando de un grado de aceptación de la Zona de Buenas Emociones muy importante, tal y como se refleja día a día paseando por las calles del centro de Chiclana, con una mañana muy potente y una tarde cada vez más importante”, recalcó José María Román, quien subrayó que “desde la Delegación de Tráfico se está trabajando para que la ciudad funcione, con un centro muy agradable para toda la ciudadanía, especialmente los residentes y comerciantes y empresarios de la zona”. “Por tanto, una vez se resuelvan las alegaciones, se pondrá en marcha esta Zona de Buenas Emociones, aunque con un periodo de pruebas de un año”, precisó.

“Queremos conseguir un centro que anime a las personas a pasear por sus calles, con bolsas de aparcamiento gratuitos como La Longuera a cinco minutos andando y otros parkings subterráneos y zona azul más cerca”, afirmó el regidor chiclanero. "También hemos puesto en marcha el podómetro y el metrominuto para que la ciudadanía camine. En definitiva, la Zona de Buenas Emociones será muy importante para Chiclana y para que la ciudadanía pueda disfrutar de su ciudad y sentirse orgullosa de ella”, concluyó.