José María Román: “Chiclana supera los 93.000 habitantes y el presidente de la Junta sigue teniendo a la ciudad y a la Sanidad Pública desatendidas”

Chiclana supera las 93.000 personas censadas en el Padrón Municipal, concretamente 93.059 habitantes. Con tal motivo, el alcalde de la ciudad, José María Román; la primera teniente de alcalde, Ana González; y el delegado de Salud, Guillermo Sierra, se desplazaron hasta la parcela municipal ubicada en La Cucarela y que se ha ofrecido al SAS para la construcción del cuarto centro de salud para reclamar, una vez más, “las infraestructuras necesarias para una ciudad en continuo crecimiento”.

“Este cartel, informando de la parcela municipal ofrecida al SAS para la ejecución de un centro de salud en La Cucarela, ya ha perdido el color, puesto que se instaló hace ya cinco años, sin obtener respuesta positiva por parte de la Junta de Andalucía”, comentó el alcalde, quien recordó que “hace cuatro años visitamos este espacio con la entonces delegada territorial de Salud y técnicos del SAS y nos dijeron que la ubicación era magnífica y que iban a llevar a cabo esta actuación. Pues bien, seguimos igual a día de hoy”.

En opinión de José María Román, “es increíble cómo en una ciudad que continúa creciendo no se ha atendido algo tan importante como la atención primaria y no sabemos si tiene que ver con el nivel de compromiso que hemos visto en el cribado de cáncer de mama”.

Asimismo, lamentó que, “a la espera de que la Junta de Andalucía actúe en el terreno, la parcela se ha convertido en una bolsa de aparcamiento y espacio de paseo de personas con sus perros”, para continuar diciendo que “es una pena que una ciudad que crece en población y en economía y que necesita de infraestructuras y equipamientos como éste, tan solo obtiene la callada por respuesta por parte de la Junta de Andalucía”.

El regidor municipal también denunció que “lo mismo sucede con las Urgencias y la falta de personal en La Longuera o la deuda por la venta del centro de salud de Los Gallos, donde la Junta está de okupa en estos momentos. No obstante, por vergüenza y por servicio público, este Ayuntamiento no va a desalojar al personal de Los Gallos, pese a no cobrar la venta de este equipamiento”. Este es el estado de la Sanidad Pública en Chiclana”.

Por último, subrayó que “es insoportable e inasumible lo que está sucediendo. A ver si el nuevo consejero de Salud y el presidente de la Junta de Andalucía toman conciencia de que tienen a Chiclana desatendida”.