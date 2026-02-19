José Luis Aragón ofrece una conferencia sobre la concesión del título de ciudad a Chiclana

El cronista oficial de Chiclana, José Luis Aragón Panés, ofrecerá el próximo martes 24 de febrero una charla en la que analizará la concesión del título de ciudad al municipio, una distinción de la que en 2026 se cumplen 150 años (tuvo lugar en 1876), por lo que están desarrollando numerosos actos en la ciudad para recordarla.

El rey Alfonso XII firmó el 8 de agosto de 1876 el Real Decreto de concesión, una distinción que descansaba, esencialmente, en el crecimiento poblacional del municipio junto con su desarrollo comercial e industrial, en el que destacaba la agricultura, sobre todo la vinculada a la vid. La decisión se publicó el 25 de agosto, en el número 258 de La Gaceta de Madrid, precursora del actual Boletín Oficial del Estado.

El 10 de agosto, el entonces alcalde de Chiclana, Francisco Majón, leía en el Cabildo ordinario la carta de Leopoldo de Alba Salcedo, en la que le participaba de las gestiones realizadas para obtener la distinción. El Cabildo remitió una misiva al rey Alfonso XII agradeciéndole el honor concedido, un escrito que se uniría a las celebraciones que durante los días siguientes tuvieron lugar en la ciudad.

El nombramiento resulta de gran importancia y prestigio, muestra de ello es que, en la actualidad, de los más de 8.000 municipios que existen en España, el número que tienen la distinción de “ciudad” no alcanza ni los 300.

La concesión real se suma a muchas otras circunstancias de gran relevancia que marcaron el siglo XIX en Chiclana, entre ellas la invasión francesa, la epidemia de peste o la aparición de muy notables figuras de ámbito nacional, como la del dramaturgo Antonio García Gutiérrez, el torero Francisco Montes Reina, Paquiro, o el militar Enrique de las Morenas.

La conferencia, que se iniciará a las 19.00 horas, y que tendrá lugar en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, contará con la intervención previa del alcalde de Chiclana, José María Román, que expondrá las razones de la conmemoración y la intención municipal de llevar a cabo decenas de iniciativas en colaboración con la ciudadanía. Entre ellas se encuentran conferencias, catas, jornadas empresariales, concursos de diversa índole vinculados a la conmemoración, conciertos, exposiciones, edición de libros, promoción de los vinos de la localidad, etcétera. En total, se realizarán más de un centenar de actividades que se extenderán durante todo el año.

La efeméride está abierta a la participación de toda la ciudadanía, que puede hacer llegar sus propuestas al correo electrónico 150aniversario@chiclana.es. El Ayuntamiento ha activado, además, una página web (150 Aniversario de Chiclana como ciudad) con toda la información, y donde se irán dando a conocer, entre otros aspectos, cuantas actividades se desarrollen.