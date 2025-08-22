Los Jardines de Urbisur, sede mañana de la Fiesta Ibicenca Summer Sound Chiclana 2025

La entrada a este evento es gratis

Las personas asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de DJ Príncipe, DJ Cristian White, DJ Nazaret Sánchez y DJ La hija del Techno

La fiesta ibicenca que no podrás perderte en Chiclana para ir despidiendo agosto

Una imagen de la rueda de prensa de esta actividad.
Los Jardines de Urbisur acogerán mañana sábado la Fiesta Ibicenca Summer Sound Chiclana 2025, en el que el público asistente podrá disfrutar de las actuaciones de cuatro DJ. El evento dará comienzo a partir de las 21.00 horas, será completamente gratuito y en el los artistas protagonistas serán DJ Príncipe, DJ Cristian White, DJ Nazaret Sánchez y DJ La hija del Techno.

El delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, recordó que “será la primera fiesta ibicenca juvenil que tendremos en Chiclana y en la que vamos a disfrutar por todo lo alto”. Además, invitó a toda la ciudadanía a participar y que lo hagan “vestidos de blanco”, dada la temática de la convocatoria de este año.

