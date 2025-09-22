Incendio en un garaje del Pinar de los Franceses en Chiclana

Los bomberos apagan en el incendio en el garaje del Pinar de los Franceses en Chiclana.

El incendio en un garaje en el Pinar de los Franceses ha movilizado a efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, Policía Local y Guardia Civil este martes. Los bomberos del parque de Chiclana salieron pasada la una de la tarde tras recibir el aviso del fuego que se estaba produciendo en la Carretera del Pinar de los Franceses de la localidad.

Según han informado desde el Consorcio, en el garaje ardió un coche clásico en restauración además de herramientas y otros enseres que estaban dentro y en otro cuarto junto a la vivienda. No hubo que lamentar daños personales.

Dos incendios en Puerto Real

Entre otras actuaciones en la Bahía, los bomberos también actuaron la pasada madrugada en dos incendios en Puerto Real de foma casi simultánea: primero, al salir ardiendo vehículo en la Calle Vejer y luego un incendio de local comercial en la Calle de la Plaza. Así, se activó al parque de Cádiz para ocuparse del vehículo mientras Tres Caminos se dirigió al establecimiento.

El bazar resultó afectado en su totalidad por la temperatura y humos, propagándose el humo también a la planta superior y al local colindante por la derecha, sin daños personales. En el caso del vehículo se trató de una furgoneta de empresa de electricidad que cargaba gran cantidad de cables y que ardieron en la parte trasera. El fuego afectó también al habitáculo, sin llegar a afectar al motor.