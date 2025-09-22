Un escape de gas en un supermercado pone en alerta a los vecinos de la calle Acacias de Cádiz

Un bombero inspecciona las instalaciones de un supermercado en la calle Acacias de Cádiz.

Los vecinos de la calle Acacias de Cádiz se han llevado un buen susto a primera hora de la mañana de este lunes. Un escape de gas refrigerante en un supermercado Aldi, que une esta vía del barrio de Bahía Blanca con la avenida de Andalucía, ha puesto en alerta a los viandantes, aunque, por suerte, no hay que lamentar daños personales.

A las 8.20 horas, los servicios de emergencias han recibido un aviso para alertar sobre lo que estaba sucediendo en esta superficie comercial, que en ese momento se encontraba cerrada.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado desde el parque de Cádiz del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz un dispositivo formado por cuatro vehículos (dos autobombas, un vehículo de rescate ligero y un vehículo de mando) y diez efectivos.

Una vez alli, los bomberos procedieron a inspeccionar el supermercado para encontrar el origen de la fuga del gas refrigerante y poder cortarla. Posteriormente, se dedicaron a realizar labores de ventilación mecánica para expulsar al exterior del local todo el gas acumulado.

El servicio se ha cerrado a las 10.30 horas.