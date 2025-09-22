Noche de incendios en Puerto Real: arden un local comercial y una furgoneta

La madrugada de este lunes ha sido especialmente complicada para los efectivos del parque de bomberos de Tres Caminos, en Puerto Real. Dos actuaciones, prácticamente simultáneas, tuvieron que atender los profesionales del Consorcio Provincial, con la colaboración de la Policía Local del municipio.

El primer aviso se produjo alrededor de las 04:00 horas, al tener conocimiento de que se había originado un incendio en el interior de un bazar situado en plena calle De la Plaza, en el tramo comprendido entre Vaqueros y Nueva.

Cuando los bomberos de Tres Caminos acudieron a la zona, el local comercial estaba cerrado y se tuvo que forzar la persiana metálica exterior para acceder y extinguir el fuego que se localizaba en la entrada, afectando al cuadro eléctrico y a enseres de la tienda. Posteriormente realizaron labores de ventilación.

El bazar resultó afectado en su totalidad por la alta temperatura y el humo, que acabó propagándose también a la planta superior del mismo y al local colindante. Dos agentes y una autobomba rural pesada trabajaron en este siniestro durante algo más de dos horas.

Cuando los bomberos de Tres Caminos estaban en plenas labores de extinción de ese incendio, se recibió otro aviso. Apenas diez minutos después, un vehículo salía ardiendo en la calle Vejer del municipio. Eran las 04.20 horas y los bomberos de Tres Caminos aún estaban en calle De la Plaza, por lo que se tuvo que activar al parque de bomberos de Cádiz.

En este caso era una furgoneta de una empresa de electricidad, que portaba gran cantidad de cables que ardieron en la parte trasera, llegando a afectar también al habitáculo del conductor, aunque no al motor. Afortunadamente, en ninguna de las dos actuaciones se tuvieron que lamentar daños personales.