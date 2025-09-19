Las instalaciones del Puerto Real C.F. suman otro ataque: "Han sido los mismos de siempre"

La falta de unas instalaciones deportivas propias en las que poder desarrollar tanto entrenamientos como los encuentros oficiales de la competición llevan años suponiendo un problema para el Puerto Real C.F., desde que abandonó las instalaciones del antiguo Sancho Dávila. A esas dificultades se suman además los continuos actos vandálicos que sufren las oficinas del Club, que es lo único que permanece en funcionamiento en las viejas instalaciones deportivas.

Este viernes la directiva de la entidad se ha percatado de nuevos destrozos cuando ha intentado acceder a ellas. “Han partido la puerta de acceso al campo y la puerta de las oficinas, con la única intención de hacer daños y destrozarlo todo”, dice el presidente de la entidad, Antonio Bohórquez.

Las oficinas, en la que se guarda documentación y el patrimonio histórico del Club, principalmente trofeos ganados a lo largo de su extensa historia, han sido atacadas por enésima vez, y el Club pide responsabilidad.

“Además de dar con los causantes de ello, queremos exigir tanto al Ayuntamiento de Puerto Real como a la EPSUVI, que es la propietaria actual de las instalaciones, que mejoren la seguridad de las mismas porque allí están las únicas instalaciones de las que podemos disponer, en la que se guarda un patrimonio ganado con deportividad y mucho esfuerzo en el terreno de juego”, dice el Club.

La junta directiva del Puerto Real Club de futbol, con su presidente Antonio Bohórquez a la cabeza, aseguró que presentará la pertinente denuncia de los hechos acaecidos, con la convicción de que se pueda detener a los causantes. No obstante, Bohórquez dice estar convencido de que, tras estos incidentes, “están los mismos de siempre: aquellos que solo tiene por objetivo hacer daño a una entidad histórica como es el Puerto Real C. F.”.