Merecido homenaje a entidades y empresas que se han unido frente a la pandemia

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido a lo largo de la mañana de hoy miércoles 24 de junio los tres actos de reconocimiento que el Consistorio ha organizado para agradecer el apoyo y la implicación de entidades, empresas y colectivos sin ánimo de lucro, que durante el Estado de Alarma, provocado por la crisis del COVID-19, han dedicado su tiempo a ayudar a las personas que lo han necesitado. Así pues, este reconocimiento se ha dividido en tres actos, que se han celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

En la primera de las tres sesiones, estos reconocimientos han sido para las Cáritas de San Antonio, Nuestra Señora del Carmen, San Juan Bautista, San Telmo, Santa Ángela de la Cruz y San Sebastián, así como para la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, el Banco de Alimentos, Cruz Roja Española, Coordinadora Nueva Luz, Hermanas de la Cruz, Olla Solidaria, Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Nestlé, Congelados Troitiño, La Caixa y Fundación Cajasol.

En la segunda sesión han sido reconocidos Puntadas Solidarias y Ángeles Verdes, Chiclana contra el COVID-19, Asociación de Reyes Magos, Batallón de Chiclana, Comunidad China de Chiclana, Asociación de Feriantes, Huellas Callejeras, IES Pablo Ruiz Picasso, IES Ciudad de Hércules, CEIP Carmen Sedofeito, Asociación de Policías Nacionales Jubilados, Peña Los Mariscaores, Instituto Academia Europeo Inglés, EI Aldea del Coto, Club Thai Aragón, Bioturismo, Iglesias Evangélicas y La Clave by Salvi.

Por último, en la tercera sesión de estos agradecimientos ha sido el turno para Urbaser, Telepizza Chiclana, Hipotels, Hospital Viamed, D´Color, Atenas Playa, Sushi-Panda, Manisur, Cash García, Golosinas Alba, La Medina de Tetuán, Frespan, Precocinados Andaluces, Venta Castilla, Empresa Mateo Sidrón, Covirán Juan Luís, Coolmotorcycles y Mercería Juana Sánchez.

“Hoy 24 de junio, día de San Juan, Patrón de Chiclana, y día de más horas de luz, queremos reconocer a muchos colectivos y personas que han dado luz en ese periodo de confinamiento que hemos tenido, con el objetivo de que esta complicada situación fuese lo más llevadera posible”, ha expresado el alcalde, quien ha recalcado que “hoy, por tanto, es un día muy especial para Chiclana, posiblemente el día más especial del año en el contexto que hemos vivido”. “Aunque hoy se reconoce a un grupo de colectivos, quisiera hacer una mención especial a aquellas personas que hoy no estarán aquí, pero que han estado día a día luchando como sucede con la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Armada Española y, de forma muy especial, al conjunto de la sanidad, tanto pública como privada”, ha manifestado.

Asimismo, el regidor chiclanero ha disculpado la ausencia de la portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, que se encuentra hoy en el Senado, “porque se trata de una persona que ha estado constantemente trabajando de la mano de entidades, empresas y colectivos durante el Estado de Alarma”. “Me pedía que os trasladara que le hubiese encantado estar hoy aquí y que ha aprendido mucho a no tener miedo en la adversidad y a saber que, con el esfuerzo de todos los colectivos y empresas, se hacía felices a muchas personas”.

“Cuando comenzamos el Estado de Alarma, no sabíamos el tiempo que iba a durar ni teníamos conciencia de lo que nos podía venir encima. Es más, incluso podíamos creer que ya todo ha pasado y hace unos días tuvimos que convocar una reunión de urgencia con el dispositivo de playas, porque el virus sigue entre nosotros y no se acabará hasta que no tengamos una vacuna”, ha comentado el alcalde, quien ha aclarado que, “en ocasiones, nos relajamos, pero debemos saber que, una vez abiertas las fronteras y permitidos los desplazamientos, debemos incrementar las medidas de seguridad”. “Por ello, lo vivido intensamente por cada uno desde su posición ha sido soportable gracias a la unidad, a contar con la colaboración y la aportación de muchas personas y al abrigo de empresas, colectivos y entidades que se han implicado en todo esto”, ha recalcado.

Finalmente, José María Román ha destacado que “hemos tenido momentos muy duros y difíciles de soportar. Es más, posiblemente, en todos los años que llevo en política, han podido ser los momentos más complicados, ya que ha sido muy complejo de gestionar, teniendo que sopesar todas las acciones a desarrollar y dando prioridad a la seguridad, pero también intentando que siguiera funcionando la ciudad”. “Y gracias al compromiso de la inmensa mayoría de la gente, todo esto ha sido más llevadero, aunque eso no quita que hayamos tenido nuestros errores o hayamos tenido episodios de incomprensión”, ha insistido el regidor, quien ha añadido que “ha habido una inmensa colaboración por parte de las personas desde sus casas. Aunque en Chiclana ha habido fallecimientos y afectados, ante lo cual trasladamos todo nuestro pesar, también es cierto que ha sido mucho menos que en otras ciudades de las mismas características”. “Dar las gracias a todos los que han colaborado y aportado su trabajo, porque si no hubiese sido por vosotros, esto hubiera sido más complicado de gestionar. Además, ha hecho más grande al pueblo de Chiclana”, ha concluido.