FAMSI celebra su junta directiva en Chiclana

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) celebró hoy su junta directiva en Chiclana, un encuentro al que asistió el alcalde, José María Román, y la delegada municipal de Cooperación Internacional, Susana Rivas, y que contó con la presencia del presidente de esta entidad y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; su gerente, Manuel Redaño, así como por representantes de gobiernos locales y entidades sociales de Andalucía.

Durante este acto, se abordó la situación actual de la organización, las actividades desarrolladas a lo largo del pasado año 2025, así como las líneas estratégicas en materia de Cooperación Internacional, que desarrollan los gobiernos locales andaluces en el marco de esta red.

“Agradecer que FAMSI haya elegido nuestra ciudad para celebrar su primera junta directiva de 2026. Hablamos de un ente andaluz de la solidaridad, muy comprometido con África y América Latina y cuya labor, en estos tiempos, tiene aún más valor”, declaró el alcalde, quien recordó que “todo el mundo es consciente de todo lo que se está viviendo en cuanto a la cooperación al desarrollo y de las amenazas que existen desde algunos espacios de la política para que no se continúe en un mundo de solidaridad”. Y añadió que “Paco Reyes es una pieza fundamental en este asunto, con una larga trayectoria como presidente de FAMSI, siempre avanzando en una línea editorial de cooperación internacional, por más que magnates y líderes de distintos países vayan en contra de algo tan humano como trabajar por la dignidad de los demás”.

Por su parte, Francisco Reyes dijo sobre Chiclana que es “una ciudad ejemplo del compromiso y la solidaridad en la cooperación internacional al desarrollo. Hace un par de años decidimos recorrer todo el territorio andaluz y en esta primera junta directiva de 2026 analizamos el balance del pasado año 2025, que ha sido intenso para FAMSI, al haber cumplido su 25 aniversario”. Al respecto, desveló que “hemos llevado a cabo un amplio programa de actividades y hemos tenido la oportunidad de celebrar el sexto Foro Mundial de Desarrollo Local en Sevilla, con más de 2.500 participantes de 70 países distintos. Además, nos hemos convertido en un referente de entidades internacionales como Naciones Unidas, con la que trabajamos a diario”.

Por otro lado, manifestó que se abordaron “las líneas de trabajo para el presente año, los convenios y compromisos firmados con la Agencia Española de Cooperación y con la Agenda Andaluza de Cooperación para incrementar nuestro esfuerzo en un momento complicado como el actual, viendo el sufrimiento en la Franja de Gaza o en Ucrania, sin olvidar los acontecimientos últimos de Venezuela”. Para concluir diciendo que “la solidaridad andaluza tiene que seguir estando ahí, ayudando a aquellos que peor lo están pasando, además desde el municipalismo, puesto que los alcaldes, alcaldesas y presidentes de diputaciones estamos en primera línea y podemos colaborar con aquellos que están a miles de kilómetros”.