"La empresa no puede desatender la piscina del Supera para ahorrar y tener más beneficios"

"Lo primero que tiene que hacer la empresa es cumplir con el contrato. Así, ambas partes estaremos en condiciones de negociar un escenario futuro, pero antes de sentarnos, la empresa debe cumplir". Así de contundente se mostró el delegado municipal de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana, quien salió al paso ante la propuesta de la empresa gestora del Supera de abandonar la piscina municipal a cambio de cobrar las indemnizaciones previstas.

SIDECU SA, gestora del deportivo municipal Supera, plateó esta posibilidad ante las críticas del Ayuntamiento, que ha iniciado un expediente sancionador por los incumplimientos del contrato. Según trasladó a este medio, la empresa está dispuesta a dejar de explotar el centro deportivo y la piscina, pero exigirá la compensación contemplada en un contrato firmado por varias décadas.

"El problema es que plantea un escenario sin tener en cuenta ese incumplimiento del contrato. Por contra, hacen declaraciones que suenan a bravuconadas. Una vez que cumplan, nos sentaremos y negociaremos actuaciones futuras”, expresó el concejal de Deportes en un comunicado a modo de respuesta.

"Ahorro de costes"

Vera recordó que en una concesión pública "no se puede desatender ni a la instalación ni a los usuarios y usuarias con el pretexto de ahorrar coste y tener más beneficios". Por ello, exigió a la empresa "equilibrar y ser consecuente" para que "las personas disfruten de esta instalación que, aunque es de gestión privada, es un servicio público que se ha concesionado". "no vale ahorrar coste para tener más beneficios a costa del malestar de las personas", expresó el delegado, quien pidió "respeto a los usuarios y usuarias de la piscina", porque "para la empresa debe ser un honor explotar la única piscina que de momento hay en una ciudad tan importante como Chiclana, con una masa deportiva y social tan grande".

Para el edil, la “prioridad debe ser cumplir con los usuarios y usuarias de la piscina y con el contrato establecido con la ciudad de Chiclana”. “No hace falta que me remonte a meses atrás, porque siempre hemos dado debida cuenta y hemos dado la cara en un ejercicio de transparencia, porque las personas usuarias de la piscina, saben de primera mano cuáles son los incumplimientos y la falta de mantenimiento de estas instalaciones por parte de sus responsables. La mayor es un incumplimiento en algunos aspectos del contrato, desembocando en una mala gestión del servicio por parte de la empresa privada que gestiona la piscina”, incidió José Manuel Vera, recordando que “es algo que conocen los usuarios y usuarias y no me estoy inventando nada”.

“Son muchas las personas que han expresado su malestar en los últimos meses por los problemas con la caldera de estas instalaciones. El Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante esto y por eso hemos actuado. Así, sobre el expediente sancionador que hemos iniciado, lo hemos hecho por dos faltas, precisamente por no cumplir con lo que dice el contrato. Cuando dos partes se sientan y firman un contrato, la máxima es cumplirlo y es muy sencillo. Si una de las partes no cumple, estamos sometidos al imperio de la Ley”, expresó el delegado, destacando que, “si iniciamos un expediente sancionador, es porque el contrato, en algunos de sus aspectos, que no en todos, se está incumpliendo. Por ello, iniciamos este expediente de imposición de penalidades por dos faltas concretas”.

“La primera de las faltas es por realizar unas obras sin el permiso del Ayuntamiento, que es el propietario de la piscina. La segunda falta es esa serie de incumplimientos por las averías en la caldera, que no se ha dado con la solución, aunque están en ello, pero que en los últimos meses ha generado un gran malestar entre los usuarios y usuarias. Este expediente no se monta por capricho del Gobierno, sino porque una masa social de la ciudadanía se pone en contacto con nosotros y nos pide una respuesta inmediata. No nos podemos quedar de brazos cruzados y la empresa no puede pedirnos que no actuemos ni hagamos dejación de funciones. Debemos seguir fiscalizando y reconociendo lo que sucede para ver si se cumple o no el contrato que hemos firmado ambas partes”, concluyó.