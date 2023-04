La gestora del Supera se ofrece a resolver el contrato y marcharse de Chiclana

La empresa del Centro Deportivo Supera se ha ofrecido a resolver el contrato con el Ayuntamiento de Chiclana, propietario de la instalación, ante las críticas por la gestión del centro deportivo y la piscina cubierta. SIDECU SA se ha mostrado sorprendida por la "actitud hostil" del concejal de Deportes, José Vera, quien ha anunciado la apertura de un expediente sancionador a la compañía.

"Le hemos hecho saber que, si tan descontentos están con Supera, algo que hasta la fecha nunca se nos había comunicado, mañana mismo nos sentamos a hablar con ellos de la resolución del contrato", explica un portavoz de la empresa concesionaria, que gestiona medio centenar de instalaciones en España y Portugal.

La renuncia estaría vinculada al cobro de una importante suma de dinero, como marca el contrato firmado en 2013. El entonces Gobierno municipal del PP planteó un acuerdo de 40 años que incluía varias inversiones ya acometidas. La empresa exigiría para abandonar Chiclana "lo marcado en el contrato": el retorno de la inversión hasta el momento y el lucro cesante, las ganancias que dejarían de percibir como empresa gestora de aquí a la finalización del acuerdo.

Los usuarios han trasladado durante los últimos meses su descontento por los sucesivos problemas en la caldera, aunque la empresa asegura que se están acometiendo obras para solucionarlos. De hecho, según apuntan, son esas obras las que han sido denunciadas por el Ayuntamiento.

El expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento promueve la imposición de penalidades por valor de 13.000 euros por dos presuntos incumplimientos de contrato: en primer lugar, por haber realizado obras menores sin las autorizaciones oportunas del Ayuntamiento, propietario de la instalación; y otra por deficiencias higiénico-sanitarias en la piscina a raíz de los problemas en la caldera, que altera las temperaturas en las aguas de las piscinas y las duchas y en el ambiente del espacio en general.

"La obra menor a la que se refiere el expediente sancionador del Ayuntamiento de Chiclana es la instalación de placas fotovoltaicas. Esto permitirá solventar parte de los problemas de la caldera, por los que hemos pedido disculpas a los clientes, a la vez que mejoramos la sostenibilidad y la eficiencia energética de la instalación. Queremos suponer que desde la Concejalía de Deportes no se oponen a esta inversión de 87.298,41 €, que va a permitir un ahorro energético y que esta instalación sea más respetuosa con el medioambiente", explican desde la empresa.

Según la empresa gestora, "no es cierto" que el Ayuntamiento no estuviese informado del inicio de esa obra, ya que, tal y como han planteado en las alegaciones, "la empresa instaladora de las placas fotovoltaicas hizo la comunicación pertinente que, al ser una obra menor, no requiere de licencia". Además, la compañía se ha comprometido a una segunda inversión de 100.000 € para instalar una tecnología nueva que garantice el suministro de energía para calentar el agua", lo que resolvería definitivamente el problema de la caldera. A juicio de los representantes de la empresa, estas inversiones dejan "patente" su "compromiso" con "nuestros clientes y con Chiclana".

En cuanto al presunto incumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria, la empresa asegura haber aportado los documentos que demuestran que no ha habido irregularidad alguna.