Doce mujeres hosteleras de Chiclana protagonizan el calendario de Mujer 2026

La delegada municipal de Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico, y la delegada municipal de Educación, María José Batista, presentaron recientemente el calendario de Mujer para el año 2026, elaborado por el alumnado de 1º de Bachillerato del IES Huerta Rosario, en un acto que se llevó a cabo en la puerta del centro y en el que también participaron representantes de este.

En este sentido, hay que indicar que los estudiantes se han encargado de la investigación y maquetación del contenido, todo ello tutorizado por el profesorado de la coordinación de igualdad y la vicedirección del instituto. Así, este año el calendario está dedicado a las mujeres hosteleras, bajo el nombre ‘Voces de mujeres hosteleras’.

En este aparecen Antonia Butrón, de Cafetería Butrón Benítez, que es enero; febrero es Ana María Alba García, de Pizzería Charly; Cristina Moreno Verdugo, de La Bohemia, representa marzo, mientras que Francesca Misuraca protagonizael mes de abril. Además, en mayo está Catalina Honciu, de Bar Zamorao, y junio lo ocupa María Lojo García, de Centro de Mayores Santa Ana.En el mes de julio son homenajeadas Ángeles e Isabel Chozas Rendón, de Las Salinas Santa Teresa; agosto está dedicado a Zaida Díaz Herrero, de Bongo, mientras que Mª Carmen Izquierdo Periñán, del Club La Barrosa, representa el mes de septiembre. Además, en octubre aparece Ana Aragón Jurado, de Bar Richard; noviembre es Miriam Frontado Ortega, de La Flamenca, y diciembre lo ocupa María García, de El Frenazo.

Mª Ángeles Martínez Rico agradeció al alumnado la gran labor realizada, porque “hacen visible la situación de las mujeres en la sociedad y cómo luchan por la igualdad real que queremos tener”. Para añadir que “es un homenaje a todas las mujeres que se atreven a emprender en la hostelería”.

El vicedirector del centro, Antonio Butrón, desveló que empezaron a trabajar en octubre, realizando entrevistas para que cada una de las mujeres contara su experiencia y hablara de su personalidad para afrontar un negocio.

Uno de los alumnos del proyecto, José Antonio Gutiérrez López, explicó que su trabajo consistió en hacer las entrevistas a las protagonistas. “Me ha aportado mucho, porque nos han mostrado su punto de vista, las injusticias que han podido vivir y cuál es su trabajo”, señaló.

Otro de los alumnos, Guillermo Zaragosí, subrayó que su función ha sido hablar con ellas fuera de cámara. “Un trabajo menos visible de organización, pero ha sido una labor muy bonita, porque siempre han sido muy abiertas contándonos sus experiencias”, dijo.

Adrián Gutiérrez Castro se encargó de realizar las fotografías y aportar el material necesario para la realización de las entrevistas. “Me ha gustado mucho conocer sus experiencias y la perspectiva que aportan, porque la mayoría de veces no somos conscientes de las situaciones de machismo ante la que nos encontramos”, reseñó.

Este proyecto nace con el objetivo de rendir homenaje a las mujeres chiclaneras que, con valentía y determinación, trabajan en el sector de la hostelería, un sector fundamental para la economía y la vida social de nuestra comunidad. A través del calendario, se da a conocer la historia de esas 12 mujeres hosteleras, las dificultades a las que se enfrentan, los problemas de la conciliación de la vida laboral y personal, entre otros aspectos.

El proyecto cuenta con un formato físico y otro digital, gracias al cual se podrán disfrutar de las biografías relatadas en primera persona por las protagonistas, a modo de entrevista radiofónica, que en formato podcast podrán escucharse a través de los códigos QR vinculados a cada mes.