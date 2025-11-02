Chiclana lanza el proyecto 'Mujeres con historia' para visibilizar el legado femenino en la provincia de Cádiz

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de la Mujer, pone en marcha el proyecto 'Mujeres con Historia', una iniciativa que busca rescatar del olvido a mujeres que, con su labor y compromiso, han contribuido de manera decisiva a la construcción de la identidad de los pueblos de la provincia de Cádiz.

Así, a través de una serie de visitas culturales a los municipios de Arcos y Tarifa, programadas para los días 12, 13, 18 y 21 de noviembre, el proyecto propone una revisión crítica de las narrativas históricas y culturales locales. Estas rutas guiadas ofrecerán una interpretación del pasado desde una perspectiva inclusiva, que reconoce las experiencias, roles y aportaciones tanto de mujeres como de hombres, visibilizando las desigualdades y estereotipos de género que han marcado la historia.

"Mujeres con Historia se presenta como una herramienta de reflexión y empoderamiento, que invita a la ciudadanía a redescubrir el papel fundamental que las mujeres han desempeñado en el desarrollo social, económico y cultural de sus comunidades", indica la delegada de Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico, quien añade que "el proyecto no solo honra la memoria de figuras femeninas relevantes, sino que también promueve la participación activa de las mujeres en la vida cultural, fomentando el conocimiento como vía para la transformación social".

De esta forma, las personas interesadas en participar podrán solicitar su plaza —limitada a una visita por persona— de forma presencial en la Delegación de la Mujer o a través de su página web. "Esta propuesta se suma a los esfuerzos del Ayuntamiento por construir una sociedad más justa, igualitaria y consciente del valor histórico del legado femenino", destaca Martínez Rico.