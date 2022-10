El dinero de Vox en Chiclana acaba en los Reyes Magos

La asignación municipal de Vox en Chiclana no ha acabado en Madrid, en Sevilla, ni en los bolsillos de los concejales. La ex portavoz del grupo Susana Candón, ahora concejala no adscrita, ha decidido devolver el dinero al Ayuntamiento para invertirlo en varias asociaciones para niños. De los casi 30.000 euros que había reunido el grupo municipal antes de su dimisión, 10.000 irán a parar a regalos de Reyes Magos para los chiclaneros más desfavorecidos. El resto, para otras entidades que trabajan con los más pequeños.

"No había usado prácticamente nada y quería darlo a quien le hiciera falta", explica la edil, que pactó con el Gobierno local la devolución de esos fondos para que entrasen en el Presupuesto municipal. La mayor parte se ha destinado a la campaña 'Ningún niño sin juguete' de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, lo que ha permitido al Consistorio ampliar su subvención de 40.000 a 50.000 euros. El resto ha ido a parar a subvenciones "ligadas con los niños", aunque Candón no sabe cuáles son porque pidió al alcalde que eligiera por ella.

La chiclanera, que ahora se ha sumado a la iniciativa 'España Suma', se muestra en contra de estas asignaciones a grupos políticos y no consideraba "ético" gastarlo. En 2020, apenas un año después de tomar posesión, se dio de baja del partido. Vox le acusó entonces de "discrepancias graves contra diputados electos y cargos provinciales" y de "dejadez de funciones como cargo electo e impago de las cuotas de afiliados", motivo por el cual tenía un expediente de expulsión abierto. A día de hoy la mitad de los ediles del partido en la provincia ha dimitido.

Vox irrumpía en multitud de ayuntamientos en 2019, en unas elecciones municipales que supusieron la consagración del partido a nivel nacional. En Chiclana consiguieron un concejal, lo suficiente para plantear una oposición dura al PSOE y aprovechar la asignación económica para crecer en el municipio. Al final, ni una cosa ni la otra.