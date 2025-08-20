Chiclana: Denuncian una valla por publicidad sexista

Una valla publicitaria, ubicada en la carretera de La Barrosa, ha levantado una gran polémica estos días, al considerarse publicidad sexista. El anuncio exhibe las siguientes frases: “Te lo hacemos como te gusta”, “Y lo que se te ocurra”, acompañadas de la imagen de unos labios de mujer dentro de un corazón, donde también se puede leer: “Pide por esa boquita”.

Tanta ha sido la controversia que la empresa responsable, una firma de marketing local, se ha comprometido a quitar el cartel, según ha confirmado su CEO, Marta Vitini. “En ningún momento nuestra intención era levantar este revuelo”, ha declarado, para agregar posteriormente que “somos cinco mujeres empoderadas y desconocíamos que podría ser un delito. En el momento que nos lo han comunicado, hemos decidido retirarlo, algo que se hará el viernes”.

Fue el Ayuntamiento, al tener conocimiento de este asunto, el que de inmediato se puso en contacto con esta para informarle sobre la gravedad de los hechos, según relatan fuentes municipales. Asimismo, señalan que la Delegación Municipal de la Mujer se ha comprometido a impartir una formación destinada a empresas sobre publicidad sexista.

La alerta surgió de la Asamblea Feminista de Chiclana que, en redes sociales, muy pronto denunciaron esta campaña. Una de sus componentes es la cineasta Oliva Acosta, que en una publicación decía: “Un cartel enorme, visible por cualquiera que pase, nos devuelve al pasado más rancio de la publicidad: la utilización descarada del cuerpo de las mujeres como reclamo. No doy crédito. Me tengo que parar y traéroslo porque parece irreal”, para posteriormente relatar: “Unos labios rojos, sexualizados, atravesados por un corazón azul de plástico. Un eslogan ambiguo que juega con el doble sentido: “Te lo hacemos como te gusta”. Y detrás, una supuesta empresa de marketing que cree que todavía se puede vender con insinuaciones sexuales y estereotipos de mujer-objeto”.

Acosta continúa diciendo: “Marketing y la publicidad tienen el poder de construir imaginarios. Y lo que este cartel construye es una mirada reduccionista, cosificada y profundamente machista hacia las mujeres. Basta ya de sexualizar nuestros cuerpos para vender. Basta ya de disfrazar de creatividad lo que es puro machismo publicitario”.

Más tarde, tras la decisión de la firma de retirar la campaña, la cineasta ha afirmado que “no se trata de martirizar a una empresa, sobre todo compuesta por mujeres y joven, que lo ha entendido, ha reaccionado en positivo y, además, este hecho va a servir para que las empresas se formen en materia de igualdad”.

Al respecto, cabe recordar que, en 2004, la Ley Integral de Violencia Género modificó la Ley de Publicidad para declarar ilícita la publicidad que presente a las mujeres “de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia”.