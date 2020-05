Coronavirus en Chiclana: Las playas seguirán cerradas para la práctica deportiva

Sin perder de vista que el Estado de Alarma a causa del coronavirus continúa, al menos, hasta el 11 de mayo, existiendo el riesgo de nuevos contagios entre la población, y como consecuencia del anuncio de apertura de horario para la práctica deportiva y paseos entre la población desde la jornada de mañana sábado 2 de mayo, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, el Ayuntamiento de Chiclana ha tomado distintas medidas sobre la apertura de los espacios públicos para la práctica deportiva y paseos. En concreto, además de las vías públicas del término municipal, desde mañana también se abrirá al público los parques públicos de Santa Ana, La Soledad, Huerta del Rosario y La Loma (salvo las zonas de juegos infantiles y aparatos de ejercicios para personas mayores, que continuarán precintados).

Asimismo, la ciudadanía también podrá contar con espacios naturales como el pinar público de La Barrosa, el pinar público del Hierro y La Espartosa (salvo los espacios para juegos infantiles y aparatos de ejercicios para personas mayores), así como los esteros y salinas municipales de Carboneros y el sendero junto al recinto ferial. En ambos casos, tanto parques públicos como espacios naturales, podrán ser utilizados para paseos para aquellas personas que vivan a menos de un kilómetro de dichos espacios públicos, mientras que los deportistas podrán hacerlo, siempre y cuando no se desplacen con vehículo motorizado ni transporte público hasta dichos espacios.

Por su parte, las playas de Chiclana continuarán cerradas al público, tanto la arena como la zona de baño, por lo que no estarán permitidos los paseos ni la práctica deportiva en las mismas. En este sentido, al tratarse de una playa no urbana y atendiendo el artículo 4.3 del anuncio 4767 del Boletín Oficial del Estado, no se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público para desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física prevista. Asimismo, existen otros condicionantes que impiden la seguridad en las playas, entre ellos, la suspensión del servicio de salvamento y socorrismo y la vigilancia policial, así como el balizamiento de los espacios permitidos para la práctica de distintos deportes acuáticos.