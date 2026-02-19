Convocado para el lunes un Pleno extraordinario en Chiclana sobre el Convenio del Ciclo Integral del Agua

El Ayuntamiento de Chiclana tiene previsto celebrar el próximo lunes, 23 de febrero, a las 9.00 horas, un Pleno de carácter extraordinario para someter a aprobación un punto único en el orden del día, que se refiere a la propuesta de los grupos municipales de PP y Vox para aclarar la situación del Convenio del Ciclo Integral del Agua, el estado de las infraestructuras ejecutadas y la regulación de las edificaciones en la Rana Verde.

La convocatoria recoge que esta sesión se debe a que, “con fecha 6 de febrero de 2026, se presentaron solicitudes por Ascensión Hita Fernández, portavoz del grupo municipal del Partido Popular (Registro de Entrada número 2026/4814), y por Manuel Jesús Vela Saborido, portavoz del grupo municipal Vox (Registro de Entrada número 2026/4823), a las que adjuntan escrito suscrito por los siete integrantes del grupo municipal del PP y los señores Vela Saborido y Palmero Rodríguez, del grupo municipal Vox, solicitando la convocatoria de este en virtud de los dispuesto en el artículo 68 del Reglamento Orgánico Municipal”.

Tambien incluye que ya se ha emitido un informe por la Secretaría General de fecha 18 de febrero de 2026 sobre la vigencia de dicho convenio suscrito en 2005 entre el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la mejora de la gestión de los servicios públicos del ciclo integral del agua y la financiación de sus infraestructuras en alta en su ámbito territorial.

Desde el Partido Popular se subraya que este Pleno nace con una vocación constructiva. “Queremos aportar claridad, información actualizada y un calendario cierto que permita avanzar con seguridad jurídica y técnica. Se trata de ofrecer soluciones viables y realistas a quienes llevan años esperando respuestas”, señalan en un comunicado.

Para el PP, “es fundamental conocer con detalle qué actuaciones se han completado, cuáles están proyectadas y en qué plazos pueden materializarse, afirman, para destacar posteriormente la importancia del diálogo y la cooperación institucional. “Los vecinos necesitan certidumbre. Este pleno es una oportunidad para que todas las fuerzas políticas aportemos propuestas y avancemos en una hoja de ruta común que permita mejorar la calidad de vida de miles de familias chiclaneras”, apuntan.