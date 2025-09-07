Los colegios de Chiclana se ponen a punto para el nuevo curso escolar

En Chiclana, con el inicio del curso escolar 2025-2026, el Ayuntamiento ha llevado a cabo distintas actuaciones para la puesta a punto de los centros educativos de Primaria así como mejoras en los accesos. En este sentido, a lo largo de la presente semana se realizado el pintado de señalización horizontal (pasos de peatones) en las proximidades de los colegios e institutos del municipio.

Por otro lado, a través del servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardines, se ha procedido a la limpieza de patios y zonas arboladas de los centros educativos de cara al comienzo de las clases.

Y, desde la Delegación de Mantenimiento Urbano, se han llevado también a cabo distintas actuaciones de mantenimiento, reparación y mejora de los colegios públicos de la ciudad. Así, detalla el Consistorio, se ha actuado en los CEIP Al Ándalus, Tierno Galván, La Atlántida, Los Remedios, Giner de los Ríos, Federico García Lorca, Las Albinas, Sancti Petri, El Trovador, La Barrosa, El Mayorazgo, El Castillo, Alameda y Serafina Andrades. En todos ellos se han desarrollado pequeñas actuaciones de reparación de grietas, pavimento, goteras, revestimientos, pintura, alicatado, impermeabilización, etcétera… Han sido ejecutadas por personal propio contratado con cargo al plan de empleo y por empresas locales, detalla el Consistorio chiclanero. Además, puntualiza, se encuentra en proceso de licitación los trabajos extraordinarios de pintura en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria por importe de 80.000 euros.

Sin embargo, hay actuaciones que, por su magnitud e inversión, deben ser ejecutadas directamente por la Junta de Andalucía, señala el Ayuntamiento de Chiclana. "Actuaciones, que vienen demandando el Ayuntamiento de Chiclana y la FLAMPA y que no tienen respuesta por parte de la administración autonómica", insiste.

En este sentido, el Consistorio asegura que siguen sin atenderse las urgentes necesidades de distintos colegios públicos como Alameda, que requiere de la ejecución de una salida de emergencia en la parcela adquirida por el Ayuntamiento y puesta a disposición de la Junta; La Atlántida, que también está sin escalera de emergencia en la primera planta del edificio principal; el Serafina Andrades, con falta de aulas para atender al alumnado existente; Al Ándalus, con graves problemas de seguridad en puertas y ventanas; o Carmen Sedofeito, que está a la espera del comedor, por lo que sus estudiantes tienen que desplazarse al CEIP José de la Vega.