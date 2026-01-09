Cita en Chiclana con Ángeles Mora y Aurora Luque, dos de las poetas más influyentes del panorama actual

La Fundación Fernando Quiñones de Chiclana retoma sus actividades este martes, 13 de enero, con una lectura compartida de dos de las poetas más influyentes del actual panorama lírico español: Ángeles Mora y Aurora Luque. El acto, enmarcado en el ciclo ‘Universo Quiñones’, tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, en la plaza de Las Bodegas, con acceso libre hasta completar aforo.

Ángeles Mora, que en 2016 recibió el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía por ‘Ficciones para una autobiografía’, nació en Rute (Córdoba) en 1952. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, donde vive desde comienzos de los años ochenta, es también miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada.

En 1982 publicó su primer libro de poemas: ‘Pensando que el camino iba derecho’. En 1989 obtuvo el Premio Rafael Alberti de poesía con ‘La Guerra de los treinta años’; en 2000 el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla por ‘Contradicciones, pájaros’. Además, ha publicado ‘La canción del olvido’ (1985), ‘La dama errante’ (1990), ‘Antología poética’ (1995), ‘¿Las mujeres son mágicas?’ (2000), ‘Caligrafía de ayer’ (2000) y ‘Bajo la alfombra’ (2008). Asimismo, es autora de ‘La sal sobre la nieve. Antología 1982-2017’, ‘Érase un chico que no tuvo un gato’ (2018), ‘Casi un cuento’ (2018), ‘Canciones inaudibles’ (2018, 2019); ‘Spiegel der Spione/ Espejo de los espías’ (Hochroth, Heidelberg, 2019) y ‘Contigo misma: Poemorias’ (2020). Su obra más reciente, ‘Soñar con bicicletas’ (2022), mereció el Premio de la Crítica de Andalucía en 2023. ‘Quién anda ahí’ (Tusquets, 2024) reúne su poesía completa, hasta ese momento.

Aurora Luque (Almería, 1962) es poeta, traductora de poesía y doctora en Filóloga Clásica por la Universidad de Salamanca. Pertenece a la Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Como investigadora, el mundo clásico, la literatura de mujeres (sobre la obra de la ilustrada María Rosa de Gálvez, por ejemplo, ha publicado cuatro títulos) y la traducción de poesía son sus principales líneas de interés.

En junio de 2023 Acantilado publicó ‘Las sirenas de abajo. Poesía reunida 1982-2022’. Entre sus publicaciones recientes están ‘Un número finito de veranos’ (Milenio, 2021, Premio Nacional de Poesía 2022), la ‘Antología Homérica’ (Jákara, Málaga, 2022), la reedición de ‘Carpe amorem’, su poesía amorosa (Renacimiento, 2021) y la traducción al sueco de su obra ‘Grip Natten’ (Ellerströms, 2022). En otoño de 2023 aparecería su traducción de ‘After Sappho’, de Selby Wynn Schwartz (Alianza Editorial) y en la primavera de 2024 apareció su traducción de ‘Las suplicantes de Esquilo’ (Vaso Roto). Otros libros de poemas: ‘Gavieras’ (2020), ‘Personal & político’ (2015), ‘La siesta de Epicuro’ (2008), ‘Camaradas de Ícaro’ (2003), ‘Transitoria’ (1998), ‘Carpe noctem’ (1994) y ‘Problemas de doblaje’ (1990). Ha recibido, entre otros, los premios Loewe de Poesía, Generación del 27, Andalucía de la Crítica y accésit del premio Adonáis.

En 2010 preparó la antología ‘Ruido de muchas aguas’, de J. M. Caballero Bonald, y ha editado y prologado obras de Isabel Oyarzábal y Mercedes Matamoros. Por la edición y rescate de escritoras no incluidas en el canon ha recibido los premios Meridiana (2007), Menina (2022) e Isabel Oyárzabal de ADIMP (2020).