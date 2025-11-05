Chiclana: La Fundación Quiñones dedica sus I Jornadas Literarias al escritor Antonio Hernández

La Fundación Fernando Quiñones ha programado sus I Jornadas Literarias, que tendrán lugar entre el 8 y el 15 de noviembre, en torno a la figura del escritor Antonio Hernández (Arcos de la Frontera, 1943-Cádiz, 2024), para celebrar su amistad recíproca y los paralelismos líricos, vitales y narrativos con el poeta chiclanero. La convocatoria, bajo el título de ‘Antonio Hernández: El mar y las campanas’, está abierta al público en general y en su transcurso también será presentada una nueva edición de ‘Las mil noches de Hortensia Romero’ de Fernando Quiñones.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Chiclana, la Diputación Provincial de Cádiz y el Instituto Andaluz del Flamenco.

‘Antonio Hernández: el mar y las campanas’ se iniciarán este sábado, 8 de noviembre, a las 12.00 horas en el Museo de Chiclana, donde tras unas palabras previas de las autoridades y del secretario de la Fundación, el también escritor Juan José Téllez, se celebrará una mesa redonda bajo el título ‘Antonio Hernández, un poeta del sur’, en torno a la huella que ha dejado entre otros autores de Arcos de la Frontera o de la Bahía de Cádiz, y con la presencia de Pedro Sevilla, Pepa Caro y Manuel Francisco Reina. El acceso será libre hasta completar aforo.

Esa tarde, a las 20.00 horas y en el Teatro Moderno, la cantaora gaditana Encarna Anillo y el guitarrista chileno Pituquete ofrecerán su espectáculo ‘Al sur del Cante’, con localidades a precios populares, que ya pueden adquirirse a través de la plataforma digital www.tickentradas.com.

El miércoles, 12 de noviembre, se retomará la programación con la presentación, a las 19.00 horas, de la reedición de la novela ‘Las mil noches de Hortensia Romero’, de Fernando Quiñones, en un acto que contará con la intervención de Juan José Sánchez Sandoval, como editor, y Mariela Quiñones, en nombre de los herederos del escritor. A las 20.00 horas, José María Velázquez Gaztelu disertará sobre la relación de Antonio Hernández con el flamenco.

Al día siguiente, jueves 13, también a las 19.00 horas, se presentará la antología ‘Antonio Hernández y su universo (poesía)’, con la presencia de José Luis Esparcia, coeditor de la misma. Una hora después, los escritores Alejandro Luque y José Manuel García Gil dialogarán sobre la pervivencia de la obra de Antonio Hernández, un año después de su muerte.

El viernes, día 14, habrá nueva sesión doble, en el mismo espacio. A las 19.00 horas, Jesús Fernández Palacios y José Ramón Ripoll, bajo el título de ‘Aquella nueva poesía gaditana’, hablarán sobre su propia presencia y la de Antonio Hernández, en una antología titulada ‘Nueva poesía: Cádiz’, que completaba Rafael de Cózar y que prologara Carlos Edmundo de Ory. Cerrará la sesión y el contenido académico de las jornadas Francisco Morales Lomas, con una disertación sobre la figura del escritor, bajo el título ‘La lírica total de Antonio Hernández’.

La gala de clausura tendrá lugar el sábado día 15, a las 20.00 horas, con un recital de la cantaora gaditana Leo Power, bajo el título de ‘La Voz de la Perla’ y que vendrá a coincidir con la conmemoración del Día del Flamenco, que se celebra cada 16 de noviembre. Las entradas se encuentran a la venta en www.tickentradas.com.