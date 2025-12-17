La chiclanera Amanda Román, seleccionada para el Mundial de Cross que se celebrará en EEUU

La atleta chiclanera Amanda Román representará a España en el Mundial de Cross, que se celebrará el próximo 10 de enero en la ciudad estadounidense de Thallahasse (Florida) y lo hará en la categoría sub-20.

La Real Federación Española de Atletismo anunció recientemente la lista de los veinte atletas que tomarán parte en este campeonato, en la que se encuentra la deportista de 16 años que comparte equipo con el reciente campeón de Europa absoluto, Thierry Ndikumwenayo, y la campeona de Europa sub-23, María Forero, quien hará su debut en la categoría absoluta.

Hay que recordar que Amanda Román ha tenido un 2025 plagado de éxitos. El último de ellos lo cosechó en el Cross Internacional de Itálica, donde se proclamó vencedora en la categoría sub-18, con un tiempo de 13:04.

Antes, fue subcampeona de Europa de 3.000 metros, también sub-18, en el Festival Olímpico de la Juventud Europea, en Macedonia del Norte, y medalla de plata en el Campeonato de España de Atletismo, que tuvo lugar en Castellón, entre otros logros.