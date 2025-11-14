La chiclanera Amanda Román, campeona del Cross Internacional de Itálica sub-18

La chiclanera Amanda Román se proclamó hace unos días campeona del Cross Internacional de Itálica, una de las citas más emblemáticas y prestigiosas del campo a través europeo, en su categoría Sub-18, con un tiempo de 13:04.

Representando al equipo Diputación Valencia CA, la atleta firmó una actuación sobresaliente en este circuito de 3,751 metros, que ofreció un ambiente único y un nivel competitivo propio de una prueba histórica.

La actuación de Amanda Román destacó por su solvencia, regularidad y capacidad para sostener un ritmo firme desde los primeros metros. Supo gestionar la prueba con madurez y precisión, combinando fuerza en los tramos rápidos y control en las zonas técnicas, lo que le permitió mantenerse siempre en cabeza y asegurar una victoria de gran mérito.

Este triunfo, en un escenario tan simbólico como Itálica, refuerza su condición de atleta prometedora y confirma su excelente momento deportivo.