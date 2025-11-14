La chiclanera Amanda Román, campeona del Cross Internacional de Itálica sub-18
La atleta se mantuvo siempre en cabeza
Es una de las citas más emblemáticas y prestigiosas del campo a través
La atleta chiclanera Amanda Román, medalla de plata en el Festival Olímpico de la Juventud Europea
La chiclanera Amanda Román se proclamó hace unos días campeona del Cross Internacional de Itálica, una de las citas más emblemáticas y prestigiosas del campo a través europeo, en su categoría Sub-18, con un tiempo de 13:04.
Representando al equipo Diputación Valencia CA, la atleta firmó una actuación sobresaliente en este circuito de 3,751 metros, que ofreció un ambiente único y un nivel competitivo propio de una prueba histórica.
La actuación de Amanda Román destacó por su solvencia, regularidad y capacidad para sostener un ritmo firme desde los primeros metros. Supo gestionar la prueba con madurez y precisión, combinando fuerza en los tramos rápidos y control en las zonas técnicas, lo que le permitió mantenerse siempre en cabeza y asegurar una victoria de gran mérito.
Este triunfo, en un escenario tan simbólico como Itálica, refuerza su condición de atleta prometedora y confirma su excelente momento deportivo.
También te puede interesar