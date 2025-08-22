Chiclana: VOX lamenta “el juego de pelota del bipartidismo”

El grupo municipal VOX lamentó recientemente que “socialistas y populares se vuelvan a enzarzar en un nuevo cruce de acusaciones que resulta del todo estéril y que en nada ayuda a los chiclaneros”. En esta ocasión, relata la formación política, “la pelota que se han ido pasando PSOE y PP es la piscina municipal cubierta de La Longuera, un proyecto cuyas obras, aseguraba el pasado verano el equipo de gobierno de José María Román en prensa, empezarían a finales de 2024 o principios de 2025. Algo que, a la vista de la realidad, no ha ocurrido”.

En este sentido, su portavoz, Manuel Vela, ha relatado que “esta semana el PP ha echado en cara al PSOE que no haya iniciado las obras de esta piscina. Lo realmente sorprendente es la respuesta del portavoz adjunto del alcalde, José Vera”, que “se detiene en recordarle a los populares que ellos en su día también prometieron una segunda piscina para Chiclana y que no dieron un solo paso para hacerla realidad. Aquí poco importa la piscina, lo que importa es descalificar al otro”.

En opinión de este, “una vez más, son los chiclaneros los que pierden con el cruce de acusaciones del bipartidismo. PP y PSOE pierden de vista la realidad y olvidan que en este juego de raquetazos políticos los que se quedan sin piscina son los ciudadanos y los clubes deportivos”.