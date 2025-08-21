Chiclana: José Vera recuerda que el PP no cumplió su promesa de construir una segunda piscina

El portavoz adjunto del Gobierno Municipal, José Vera, salió al paso ayer de las declaraciones realizadas por el Partido Popular solicitando el inicio inmediato de las obras de la nueva piscina en la ciudad. En este sentido, el reseñó que “es curioso que el PP pida la construcción de la piscina, siendo este partido el que condenó la actual con una concesión de 30 años a una empresa privada, evitando que la gestión fuese municipal y demostrando así el interés que tiene en velar por el bienestar de los chiclaneros y chiclaneras o por los clubes deportivos que necesitan de estas instalaciones, a los que también dejó a un lado con la concesión de la piscina”.

Además, José Vera recordó que, “tirando de hemeroteca, el PP también prometió una segunda piscina en Chiclana cuando estuvo en el gobierno y no dio ni un solo paso para que su construcción pudiera ver la luz”, para explicar posteriormente que para que este equipamiento sea una realidad “hay mucho trabajo detrás, labor que las diferentes delegaciones implicadas vienen realizando desde hace muchos meses con avances tan importantes como el estudio topográfico o el geotécnico o el propio proyecto de ejecución, entre muchos otros. Pasos necesarios e imprescindibles para que pueda empezar”.

Asimismo, también apuntó que “los grandes avances que ha tenido Chiclana siempre han venido de la mano del PSOE, que Chiclana gana cuando la izquierda está al frente y solo hay que mirar el crecimiento de la ciudad y la evolución del municipio en los últimos diez años”. Para terminar diciendo que “costó poner la maquinaria en marcha después del legado que, tras cuatros de pasivo gobierno del PP en este Ayuntamiento, nos encontramos cuando llegamos. Ahora el tren funciona, está en marcha y avanza con paso firme, gracias al trabajo bien hecho que se hace día a día”.