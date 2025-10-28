Chiclana: Tenorio, katrinas y zombis se reúnen en Bodegas Sanatorio de la mano de Taetro

La asociación cultural Taetro vuelve a las Bodegas Sanatorio (calle Olivo) para, en una nueva edición de su Café Romántico, mezclar varios mundos como el Día de Difuntos en España, el Día de Muertos en México y el universo zombi, a través del teatro. El acto tendrá lugar el jueves 30 de octubre, a partir de las 20.30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

El programa se compone de una introducción en la que Roberto Sánchez, mexicano afincado en Chiclana desde hace más de dos décadas e integrante de Taetro, realizará un recorrido teatral por el Día de Muertos que se celebra en el país hermano y en el que la imagen de las katrinas es ya un icono conocido mundialmente. Posteriormente, tendrá lugar la representación del mínimo ‘Descerebrados’, del autor chiclanero Zúh Malheur, con dirección de Emél y Luca Navas e interpretación de ambos junto con Jesús Maza. Para finalizar, Paco Téllez retomará ese Tenorio tan especial que desempolva cada año por estas fechas. Un Tenorio que toma los ripios más famosos de la inmortal obra de José Zorrilla para subvertirlos en clave de humor.

La presidenta de Taetro, Aurora Alcántara, invita a toda la ciudadanía a “compartir con Taetro un evento que homenajea tradiciones de un lado y otro del charco y que usa el humor para dar a conocer diversas propuestas teatrales”. Además, ha agradecido a la Delegación Municipal de Cultura y a Bodegas Sanatorio “su colaboración para que Taetro siga desarrollando su programa anual de actividades”.