El Teatro Moderno de Chiclana acoge el 10 de diciembre el concierto de Marassi

El próximo 10 de diciembre a las 19.30 horas, el Teatro Moderno se llenará de música y solidaridad con el concierto de Marassi, artista de la vecina localidad de San Fernando.

Esta actuación está organizada por la Hermandad de La Borriquita de Chiclana y todo lo que se recaude se destinará íntegramente a la campaña ‘Ningún niño sin juguete’, una iniciativa con la que esta entidad colabora cada año. “Asistir al concierto no solo será disfrutar de buena música, sino también aportar tu granito de arena para una causa que merece la pena”, aseguran desde la cofradía.

Con una destacada trayectoria en el panorama musical, Marassi lleva años componiendo sus propias canciones y versionando algunos de los temas más emblemáticos de los años 80 y 90. “Será una noche perfecta para compartir con amigos, familiares y amantes de la buena música”, comentan.

Las entradas se pueden adquirir en los establecimientos Tapería La Flamenca y Óptica La Vega o bien a través de Ticketentradas.

Más información en el teléfono 644 592 835 o a través de las redes sociales de la Hermandad de la Borriquita.