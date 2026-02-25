Chiclana renueva como Destino Turístico Inteligente

Chiclana continuará formando parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes hasta el 2 de julio de 2027, una entidad de la que forma parte desde el 30 de septiembre de 2020 y que periódicamente tiene que renovar, una vez que demuestra que va cumpliendo los objetivos propuestos.

Al respecto, el alcalde, José María Román, explica que “esta renovación más que una declaración, es un proceso de mejora continua de los servicios que presta la ciudad a toda la población, empezando por cuidar de quienes viven aquí todo el año”.

Los avances en esta red se calculan a través del cumplimiento de 97 requisitos y 261 indicadores, distribuidos en cinco áreas: la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, la gobernanza y la accesibilidad. Partiendo de cero en 2020, en 2022 Chiclana alcanzó un avance del 29,5 por ciento en los parámetros que miden el progreso de la ciudad como destino turístico inteligente. Un porcentaje que ha escalado hasta el 55,8 en 2025, una cifra que supera a la media nacional, que está en la actualidad en el 40,5 por ciento.

El programa Destino Turístico Inteligente es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) y gestionado por la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR). El objetivo es mejorar la competitividad y la calidad de vida de los residentes, trabajando en los cinco ámbitos de actuación citados.

Entre las recomendaciones para 2027 figura la elaboración de un Plan Integral de Accesibilidad Universal, también de una estrategia de Innovación, la participación de la ciudadanía en el Plan de Marketing Turístico o el análisis de la contribución económica del turismo a la ciudad, entre otras acciones.

Los avances han sido notables en 2025, con una puntuación del 69,1 en gobernanza, un 45,6 en innovación, un 55,9 en tecnología, un 58,9 en sostenibilidad y un 44,5 en accesibilidad.

Para conseguir la certificación de SEGITTUR, la delegada de Turismo Sostenible del Ayuntamiento de Chiclana, Manuela Pérez Izeta, mantuvo numerosas reuniones desde marzo de 2025, en las que participó un equipo multidisciplinar del ayuntamiento.

De este proceso, se ha obtenido un informe en el que se expone la situación y las recomendaciones que Chiclana deberá realizar para seguir mejorando.

Programa Destino Turístico Inteligente

Esta iniciativa, surgida del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, genera los mecanismos para facilitar la incorporación de innovaciones en los destinos.

El Destino Turístico Inteligente (DTI) se define como innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente.

Para alcanzar estos objetivos, el programa DTI promueve la implantación de un modelo de gestión que tiene en cuenta la transversalidad de la actividad y las características diferenciadoras de cada destino.

Desarrollado por España, es una referencia a nivel nacional e internacional reconocido como buena práctica por la Naciones Unidas- Turismo (antigua OMT), la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Así mismo, la iniciativa DTI forma parte de la Agenda Urbana Española 2019.