Chiclana evoluciona hacia un nuevo modelo turístico

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los grandes imperativos de nuestro tiempo. Ningún sector escapa a esta exigencia, y menos el turístico, donde en la actualidad está considerada un principio rector que, sin duda, condicionará la viabilidad futura de los destinos.

De similar manera defendió recientemente este postulado el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en Almuñécar, quien afirmó que la sostenibilidad es la condición para que la comunidad autónoma siga siendo líder en este campo. Para lograr que esto sea toda una realidad, los municipios cuentan con una eficaz herramienta que se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR) de la Unión Europea: los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). Este contempla, a través de diferentes convocatorias, inversiones por valor de 215 millones de euros, repartidos en 364 localidades andaluza.

Chiclana es una de ellas y su alcalde, José María Román, en representación del Ayuntamiento, participó en la ciudad granadina antes mencionada en una jornada, organizada por la Junta de Andalucía, que sirvió para analizar el impacto de estos instrumentos, que representan un motor que “transforma vidas, crea empleo y genera prosperidad compartida”, en palabras de Arturo Bernal.

En concreto, la ciudad estuvo presente en la mesa ‘Planes que cambian territorios’, junto a los ayuntamientos de Torremolinos, Níjar, Cazorla y Écija, que fueron invitados como consecuencia del alto nivel de cumplimiento de los proyectos previstos en sus términos municipales. Y es que, a fecha de 15 de septiembre, Chiclana tiene ejecutado el 57,74% de sus propuestas, que tienen un montante total de 2.500.000 euros.

Los proyectos y las inversiones deben ceñirse a las líneas de actuación de la UE”

En este sentido, se pronunció José María Román en su alocución, en la que hizo referencia a este alto grado de ejecución a falta de un año para que finalice el plazo dado por la UE, a la vez que subrayo la importancia de destinar la inversión a los fines que marca la organización europea. “Los proyectos y las inversiones deben ceñirse a las líneas de actuación que vienen predeterminadas”, dijo.

Iniciativas

En cuanto a las iniciativas que Chiclana afronta enmarcadas en esta línea de ayudas son un total de seis. El más avanzado de estos trabajos se refiere al Museo de la Ciudad, una intervención consistente en mejoras en la fachada, en el mobiliario, en la iluminación y en el patio, que se encuentra ya finalizada y que ha supuesto un coste de 152.000 euros.

Fachada del museo tras los trabajos realizados.

También muy adelantado se encuentra el titulado ‘Regeneración del espacio urbano entre Fuenteamarga y Rana Verde’. Es el que mayor presupuesto congrega: 1.488.000 euros y en estos momentos cuenta con un grado de ejecución del 74%.

La intervención realizada en el Museo de la Ciudad ya se encuentra finalizada

El Centro de Interpretación del Vino y la Sal es otro de los equipamientos que se han visto beneficiados de estos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. En la actualidad -las tareas se encuentran al 45.52%- se están renovando los equipos audiovisuales, la iluminación de la fachada principal y se prevé terminar el sobrerelieve de la fachada por la calle Concepción, entre otras labores.

Gracias a estas ayudas de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Chiclana también aborda hoy – 27% de ejecución- un plan de digitalización turística, valorado en 265.000 euros, con el que se busca hacer compatible la plataforma de datos del Ayuntamiento con la de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), de manera que ambas administraciones compartirán información para realizar una gestión inteligente del turismo.

Intentamos cubrir necesidades que son importantes para Chiclana”

Ya en una etapa inicial se sitúan dos actuaciones que se desarrollan en el litoral, como son el proyecto de protección y mejora de zonas sensibles en ecosistemas dunares, una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 205.000 euros y que consiste en la creación de una nueva pasarela en la zona del hotel Royal Hideaway y la eliminación de especies invasora que se encuentra en este espacio de gran valor ecológico. A esta se suma la titulada ‘Integración del servicio de recogida de residuos y soterramiento de contenedores en la costa’, dotada con 290.000 euros. Ambas están ejecutadas al 15%.

Las obras en Fuenteamarga se incluyen en estos planes.

Sobre estos proyectos, el alcalde explicó en Almuñécar que, “con las premisas que marca Europa, intentamos cubrir necesidades que son importantes para la ciudad”, poniendo como ejemplo “la regeneración de la carretera de Fuenteamarga, que se une a lo ya abordado en la Rana Verde, es una intervención muy destacada del modelo de ciudad que queremos desarrollar, en el que la cohesión de la zona de costa con el casco urbano es un elemento crucial”, a la vez que subrayó “el salto cualitativo que está experimentando Chiclana con las transformaciones de la carretera de La Barrosa, Molino Viejo, Raba Verde y Fuenteamarga, con más carriles para bicicletas, acerados y árboles”.