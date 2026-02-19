Chiclana se prepara para su fin de semana grande de Carnaval

Chiclana calienta motores para la celebración de su fin de semana grande de Carnaval. El delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, ha recordado que serán unos días cargados de actividades para el disfrute de la ciudadanía, “un programa trabajado de la mano de las entidades y personas que componen el Carnaval de nuestra ciudad y que ya supuso todo un éxito la pasada semana”. Por este motivo, dijo: “Animo a todo el mundo a que se disfrace, a participar, a disfrutar de la calle, de nuestras agrupaciones y de cada evento y actuación que se celebrarán en la carpa”.

Este segundo fin de semana dará comienzo mañana viernes, a partir de las 16.30 horas con la vigésimo octava edición del Pasacalles Infantil, en el que participarán las AMPA de los centros educativos de Chiclana y que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad, iniciando su recorrido en el aparcamiento del Campo Municipal de Deportes y finalizando en la Alameda del Río.

A las 19.00 horas, dará comienzo el pasacalles de agrupaciones callejeras para las calles del centro y , a partir de las 20.30 horas, será el Gran Carrusel de Coros en el mismo espacio, que partirá de la calle La Vega y recorrerá Padre Caro, La Plaza, Mendaro, Plaza de Jesús Nazareno y Constitución, contando con las actuaciones de ‘ADN’ de Luis Rivero, ‘El sindicato’ de Julio Pardo, ‘Las mil maravillas’ de Antonio Bayón, el coro de Chiclana ‘La ciudad perfecta’ de Jesús Rivera y Álvaro García, y el coro infantil de Chiclana ‘La Perla de Cádiz’ de Juan Antonio y Luis Ramón Gutiérrez.

La jornada de mañana finalizará a las 22.00 horas con la fiesta de Carnaval en el Anfiteatro de la Alameda del Río, donde actuarán el grupo ‘After Five’ y el DJ Álvaro Narváez.

Sábado

El progama del sábado comenzará a las 14.00 horas con la actuación de la chirigota infantil ‘Las peloteras’ en la carpa del Anfiteatro la Alameda del Río. Además, a las 17.00 horas dará comienzo uno de los eventos más importantes del Carnaval de Chiclana, la Gran Cabalgata del Humor, que recorrerá buena parte del centro, con salida la avenida Juan Carlos I, en Huerta del Rosario, y finalización en la calle San José, tras recorrer la calle Ancha, Plaza de Andalucía, Puente de Los Remedios, Plaza de España, Alameda del Río, La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno y Larga.

Asimismo, a las 20.00 horas será la entrega de reconocimientos de la Cabalgata del Humor en la Carpa de la Alameda del Río, para continuar a las 21.30 horas con la actuación de la comparsa de Cádiz ‘DSAS3’, de Jesús Bienvenido, y posterior fiesta del Carnaval con el DJ Fran Rodríguez.

Finalmente, el domingo, desde las 14.00 horas, este lugar acogerá las actuaciones de la comparsa de Chiclana ‘La Condená’, de la comparsa de Cádiz ‘Los Invisibles’, la chirigota de Cádiz ‘Los Semicuraos’ y de la chirigota de Chiclana ‘Los Compay’.

Asimismo, en este enclave se llevarán a cabo numerosos eventos gastronómicos, entre ellos, la Gran Jamoná de la Hermandad de Afligidos, la Chistorrá organizada por la Cofradía del Medinaceli; la degustación de montaitos de pringá de la Peña El Billar y la degustación de garbanzos con choco de la Hermandad de La Borriquita. También se llevará a cabo ‘El PSOE te da alas’ en la Casa del Pueblo, la Tortillá de camarones en la AVV Virgen del Carmen del Trovador, la Chorizá Popular en la Peña Madridista Chiclanera y la Longanizá en la Peña Carnavalesca Perico Alcántara.

La última jornada del Carnaval 2026 finalizará a las 18.00 horas con el Encuentro Carnavalesco de agrupaciones callejeras por las calles del centro y a las 19.00 horas en la Alameda del Río con la Quema de la Bruja Piti.